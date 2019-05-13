F-35’ler, füze savunma sistemleri 'katili' ile donatılacak

AARGM-ER (AGM-88G) füzeleri daha önce üretilen AGM-88’in (HARM) anti-radar füzesinin bazında geliştiriliyor. ABD Donanması Mühimmat Bürosu’nun programdan sorumlu yöneticisi Matthew Commerford, AGM-88G füzesinin önceki AGM-88E’ye göre ‘daha düşük ebatlarla aynı uçuş performansını’ sağladığını belirtti.
Yeni füzenin tıpkı AGM-88E’de bulunan güdümleme ve kontrol sistemleriyle donatılacağı belirtilen haberde, fark yaratan unsurlarınsa modüler savaş bölümü ve LEO (Lethality Enhanced Ordnance) teknolojisine göre geliştirilen kompakt savaş başlığı olduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca füzenin F-35A Lightning II ve F-35C Lightning II avcı uçaklarının iç kısımlarına yerleştirileceği, fakat F-35B Lightning II’te bulunmayacağı vurgulandı.
ABD Donanması ve Northrop Grumman uzay ve savunma şirketinin imzaladığı kontratın tutarı 322.5 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.
AGM-88G’nin özellikleri gizli tutulsa da füzenin menzilinin 130 kilometreyi aştığı ve hedefe ulaşırken ses hızının 2 katına ulaştığı biliniyor.
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