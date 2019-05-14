ABD'de 30.4 milyon kişinin sağlık sigortası yok

ABD'de sağlık sigortası olmayan kişilerin sayısının, geçen yıl 1.1 milyon artarak 30.4 milyonu bulduğu öğrenildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı bir araştırma, sağlık sigortasını kaybeden ABD vatandaşlarının sayısının geçen yıl da artış gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 2017'de 29.3 milyon ABD'linin sağlık sigortası yokken bu sayı geçen yıl 30.4 milyonu buldu.

Sağlık sigortası olmayan ABD'lilerin sayısının 2017'de de artış gösterdiğini belirten analistler, Başkan Donald Trump yönetiminin sağlık sigortasına ilişkin politikalarının bu durumu tetiklediğini kaydetti.