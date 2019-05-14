ABD'nin en büyük eğitim skandalında ünlü oyuncu Huffman, kızını üniversiteye sokmak için rüşvet verdiğini kabul etti

ABD’nin en büyük eğitim sahtekârlığı olarak kayıtlara geçen olayda ünlü oyuncu Felicity Huffman, kızını ülkenin seçkin bir üniversitesine yerleştirmek için rüşvet verdiği söyleyerek suçunu kabul etti.

Türkiye'de 'Umutsuz Ev Kadınları' (Desperate Housewives) ismiyle yayınlanan dizinin yıldızı Felicity Huffman, Boston’da hâkim karşısına çıktı. Gözyaşlarını tutamayan Huffman, kızının üniversiteye giriş sınav sonuçlarının düzeltilmesi karşılığında 15 bin dolar ödediğini doğruladı.

Skandal ilk patlak verdiğinde ünlü oyuncu, suçunun tüm sorumluluğunu aldığını söylemişti.

ABD yasalarına göre bu suçun cezası 20 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası olarak öngörülüyor. Ancak Huffman’ın suçlu olduğunu kabul etmesinin ardından bu cezaların azalabileceği belirtiliyor.

Savcılık makamının Huffman için, bir yıllık şartlı tahliye ve 20 bin dolar para cezası talep edebileceği kaydediliyor.

Suçlama yöneltilen 50 kişiden 10 velinin daha suçunu itiraf ettiği davada Huffman ile ilgili karar 13 Eylül'de açıklanacak.

Tearful Felicity Huffman admits role in U.S. college admissions scandal https://t.co/lQMZYvwIuL via @ReutersTV pic.twitter.com/8O96Xa9gko — Reuters Top News (@Reuters) 14 Mayıs 2019

​50 KİŞİ 25 MİLYON DOLAR RÜŞVET VERDİ

© REUTERS / Mario Anzuoni Üniversiteye rüşvet vermekten tutuklanan Desperate Housewives oyuncusu kefaletle serbest

Federal mahkeme kayıtlarına göre, 2011-2019 döneminde aralarında ünlü yıldızların da olduğu 50 kişi çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney Kaliforniya Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için bir danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar rüşvet verdi.

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketi, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladı.

Ailelerin ve bazı atletizm antrenörlerinin yargılandığı davada, çocuklardan hiçbirine suçlama yöneltilmedi.