ABD'nin en büyük eğitim skandalında ünlü oyuncu Huffman, kızını üniversiteye sokmak için rüşvet verdiğini kabul etti

Skandal ilk patlak verdiğinde ünlü oyuncu, suçunun tüm sorumluluğunu aldığını söylemişti.
ABD yasalarına göre bu suçun cezası 20 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası olarak öngörülüyor. Ancak Huffman’ın suçlu olduğunu kabul etmesinin ardından bu cezaların azalabileceği belirtiliyor.
Savcılık makamının Huffman için, bir yıllık şartlı tahliye ve 20 bin dolar para cezası talep edebileceği kaydediliyor.
Suçlama yöneltilen 50 kişiden 10 velinin daha suçunu itiraf ettiği davada Huffman ile ilgili karar 13 Eylül'de açıklanacak.
Tearful Felicity Huffman admits role in U.S. college admissions scandal https://t.co/lQMZYvwIuL via @ReutersTV pic.twitter.com/8O96Xa9gko— Reuters Top News (@Reuters) 14 Mayıs 2019
50 KİŞİ 25 MİLYON DOLAR RÜŞVET VERDİ
Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketi, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladı.
Ailelerin ve bazı atletizm antrenörlerinin yargılandığı davada, çocuklardan hiçbirine suçlama yöneltilmedi.
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