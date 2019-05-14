Amazon'dan çalışanlarına istifa etmeleri için 10 bin dolar ve 3 aylık maaş teklifi

Dünyanın en büyük internet satış firmalarından Amazon, işi bırakıp kendi dağıtım ağını kurmak isteyen çalışanlarına 10 bin dolar ve 3 aylık maaşlarını ödeme teklifinde bulundu.

© REUTERS / Pascal Rossignol/File Photo Amazon ayrımcılık davalarıyla gündemde: Üç çalışan, şirketi mahkemeye verdi

ABD'li internet satış devi Amazon, daha önce de artan müşteri talebini karşılamak ve teslimat ağını genişletmek için yeni girişimciler aradığını açıklamıştı.

Şirket bu sefer de, kendi çalışanlarına 'kendi dağıtım ağlarını' kurma teklifinde bulundu.

Amazon'un bu teklifine ise çok sayıda çalışanın ilgi gösterdiği öğrenildi.

BAŞLANGIÇ PARASI AMAZON'DAN

Söz konusu girişim için yeterli sermayesi bulunmayan çalışanlara, Amazon tarafından 10 bin dolar ve 3 aylık maaşları verilecek.

Amazon Küresel Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok sayıda çalışanımız da dahil olmak üzere, Dağıtım Servisi Ortaklığı programımıza onbinlerce kişi ilgi gösterdi. Çalışanlarımız arasından da programa dahil olmak isteyen ancak geçiş konusunda zorlananlar bulunduğunu öğrendik" dedi.

Teslimat işlemlerinde şu anda Birleşik Devletler Posta Hizmetleri (USPS) ile özel kargo şirketleri olan FedEx ve UPS'i kullanan Amazon, bu hamle ile teslimat olanaklarını çeşitlendirmeyi ve teslimat ağını genişleterek daha çok müşteriyle daha hızlı şekilde hizmet sağlayabilmeyi hedefliyor.

DAĞITIM AĞI GENİŞLETİLECEK

© REUTERS / Lindsey Wasson Amazon, İstanbul'da aynı gün teslimat hizmetini başlatıyor

Amazon tarafından yapılan açıklamada, dağıtım ortaklığı programının başlamasından bu yana 200 ayrı kişiyle dağıtım anlaşması imzalandığı belirtildi.

Öte yandan, dağıtımlar için çok sayıda yerel dağıtıcı ile de anlaşmalar imzalandığı belirtildi.

Amazon'un teklifi kabul eden çalışanlarla birlikte bu yıl yüzlerce teslimat anlaşmasına imza atması bekleniyor.