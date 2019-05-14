'ABD, Avrupa ülkelerinin silah geliştirmesini yasakladı'

© REUTERS / Yves Herman AB, savunma alanında bağımsız aktör olmaya hazırlanıyor

Başta Türkiye, Hindistan ve bazı Arap ülkeleri olmak üzere bir dizi ülkenin silahlanma politikasına müdahale eden ABD, Avrupa ülkelerinin silah geliştirmesine de yasak getirdi.

Madrid merkezli El Pais gazetesi, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord'un Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'ye gönderdiği mektuba dayanarak, Washington'un Avrupa'yı savunma projeleri konusunda uyardığını yazdı.

Habere göre Lord, AB'nin mevcut savunma projelerinin Transatlantik savunma sanayii entegrasyonu ve NATO kapsamındaki askeri işbirliği için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Özellikle Avrupa dışındaki ülkelerin savunma projelerine davet edilmesine imkan sunan Avrupa Savunma Fonu Yönetmeliği'nin kabul edilmesinden rahatsız olan Washington, Yapılandırılmış Daimi Savunma İş Birliği (PESCO) programının koşullarından da endişe duyuyor.

'NATO İLE AB ARASINDA REKABET OLUŞACAK'

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Mektubunda Avrupa ülkelerinin savunma kapasitelerinin geliştirilmesinin, birbirinin ikamesi olmayan askeri sistemlerin çoğalmasına yol açacağını savunan Lord'a göre bu durum, savunma kaynaklarının harcanmasına ve NATO ile AB arasında rekabetin baş göstermesine yol açacak.

Lord, ABD'nin, yönetmelikten fikri mülkiyet ve ihracat kontrol hükümlerinin yanı sıra herhangi bir projeyi yöneten bir ülkenin her şirketi işbirliğine davet edebilmesini sağlayan veto hakkı maddesinin çıkarılması konusunda ısrarını sürdürdüğünü de vurguladı.