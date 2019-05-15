ABD'den Irak kararı: Acil durumlarda görevli kişiler hariç bütün personel çekilecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kritik durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün ABD Dışişleri çalışanları, Irak'tan ayrılacak.

Bağdat ve Erbil'deki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışanların ülkeyi terk etmeleri emredildi.

İki temsilcilikte de normal vize işlemleri askıya alınıyor.

ABD'nin Irak Büyükelçiliği, Pazar akşamı Twitter'dan yaptığı duyuruda, 'bölgede artan gerginlik' nedeniyle, vatandaşlarının ülkeye gelmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

@StateDept has ordered the departure of non-emergency USG employees from Iraq, both at the Embassy in Baghdad and Consulate in Erbil. Additional information on this alert can be found on the U.S. Embassy website at U.S. Citizen Services. https://t.co/iX96dAkyhT — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) May 15, 2019

'​İRAN DESTEKLİ KUVVETLER SALDIRI DÜZENLEYECEK' İDDİASI

Daha önce de, Irak'taki Şii milis gruplarının ABD üslerine yakın bölgelere füze rampaları yerleştirdiği istihbaratının alındığı öne sürülmüştü.

Reuters'ta yer alan habere göre, söz konusu iddianın ardından ise Irak'a sürpriz ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak yönetimine söz konusu milis grupları üzerinde kontrol sağlamamaları durumunda kendilerinin güç kullanarak bunu yapacaklarını iletmişti.