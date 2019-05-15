Temsilciler Meclisi'nden F-35 teslimatına yeni engel

YAKIT-PİLOT HARCAMALARI YAPILAMAYACAK
Bu madde, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatında federal bütçeden faydalanılmasını yasaklıyor.
Tasarının bu maddeyle yasalaşması halinde, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatında yakıt ya da pilotlar için harcama yapılmasına izin verilmeyecek.
ONAY SÜRECİ UZUN
Tahsisat Komisyonu'nun F-35'lerle ilgili önleminin de yer aldığı tasarının yasalaşması için önce Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ardından da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.
Ancak Trump, savunma harcamaları için 690 milyar dolardan çok daha fazlasını, 750 milyar doların tahsisini talep ediyor.
S-400 İÇİN TEMMUZ TARİHİ
Bugüne dek F-35 üretim programının ortağı Türkiye'ye ABD'den 4 savaş uçağı teslim edildi. Sözkonusu F-35'leri kullanacak Türk pilotların ABD'deki eğitimi de devam ediyor. ABD Kongresi'nden geçirilmeye çalışılan tasarı ise uçakların ABD topraklarından Türkiye'ye götürülmesinin engellenmesini öngörüyor.
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