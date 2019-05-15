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17:43 16 Mayıs 2019
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    F35 savaş uçağı

    Temsilciler Meclisi'nden F-35 teslimatına yeni engel

    © REUTERS /
    ABD
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    ABD Temsilciler Meclisi'nde Silahlı Kuvvetler Komisyonu’nun Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması halinde Türkiye'ye F-35 satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısının ardından bir tasarı da Tahsisat Komisyonu'ndan geldi. 

    Patrick Shanahan
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    'Hem S-400 hem F-35 sahibi olamayacağı mesajını Türk hükümetinin anlamamış olması ihtimali var mı?'
    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Tahsisat Komisyonu tarafından yayımlanan 690 milyar dolarlık savunma harcamaları yasa tasarısının ilk versiyonu, Türkiye'nin ABD'den teslimatını beklediği F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir madde de içeriyor.

    YAKIT-PİLOT HARCAMALARI YAPILAMAYACAK

    Bu madde, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatında federal bütçeden faydalanılmasını yasaklıyor.

    Tasarının bu maddeyle yasalaşması halinde, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatında yakıt ya da pilotlar için harcama yapılmasına izin verilmeyecek.

    F-35 jeti
    © Flickr / US Air Force
    ABD'li senatörlerden F-35'lerin Türkiye'ye teslimini engellemek için yasa tasarısı

    ONAY SÜRECİ UZUN

    Tahsisat Komisyonu'nun F-35'lerle ilgili önleminin de yer aldığı tasarının yasalaşması için önce Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ardından da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

    Ancak Trump, savunma harcamaları için 690 milyar dolardan çok daha fazlasını, 750 milyar doların tahsisini talep ediyor.

    S-400 İÇİN TEMMUZ TARİHİ

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jim Young
    'Trump, F-35'lerin Türkiye'ye teslimini durduran kararı imzaladı'
    Washington'ın uzun zamandır devam eden baskılarına karşın Ankara S-400'ler konusunda geri adım atmış değil. Hem Türk hem de Rus yetkililer, hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının temmuz ayında gerçekleşeceğini söylüyor.

    Bugüne dek F-35 üretim programının ortağı Türkiye'ye ABD'den 4 savaş uçağı teslim edildi. Sözkonusu F-35'leri kullanacak Türk pilotların ABD'deki eğitimi de devam ediyor. ABD Kongresi'nden geçirilmeye çalışılan tasarı ise uçakların ABD topraklarından Türkiye'ye götürülmesinin engellenmesini öngörüyor.

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