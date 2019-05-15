İnternet üzerinden F-16 kılavuzları satın alan Rus vatandaşı tutuklandı

ABD Utah'taki bir makheme, eBay üzerinden jet uçağı kılavuzları satın alan bir Rus vatandaşının tutuklandığını açıkladı.

İsminin Oleg Tishchenko olduğu öğrenilen ve 'ABD'ye karşı komplo kurmakla' suçlanan adam ise, kılavuzları 'ultra-gerçekçi' bir uçak simülatörü yapmak için satın aldığını söyledi.

Mahkeme belgelerinde, Tişenko'nun 2011 yılında eBay'den F-16/B modeli uçak kılavuzu aldığının tespit edildiği belirtildi.

Satıcının kılavuzların yurt dışına çıkarılmasına izin vermemesi üzerine ise Tişenko'nun Digital Combat Simulator (DCS) isimli bir oyun forumu üyelerinden yardım istediği öğrenildi. Teksas'ta bulunan bir forum üyesinin ise belgeleri Moskova'ya göndermeyi kabul ettiğini ve bir sonraki yıl gönderdiği öğrenildi.

SİLAH YASALARINI İHLAL ETMİŞ SAYILDI

Belgeleri Moskova'ya gönderen kişi 'gizli belge' bildiriminde bulunmamış olsa da, bu tür belgelerin ABD yasalarına göre ihracat lisansı almaları gerektiği için, gönderilmesi silah ihracat yasalarını ihlal etmiş sayılıyor.

Konuyla ilgili hakkında 2016 yılında bir soruşturma açılan Tişenko ise, Gürcistan'a yaptığı bir seyahatte tutuklandı ve ABD'ye gönderildi.

Tişenko, 'Amerika Birleşik Devletleri'ne komplo kurmak ve Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı ihlal etmek' suçlarından yargılanıyor.

'PROVOKASYON İŞARETLERİ VAR'

Washington'da bulunan Rusya büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, Tişenko'nun ABD makamları tarafından kasıtlı olarak yakalanmış olabileceği belirtilerek "ABD özel servisinin provokasyon yaptığına ilişkin işaretler var" ifadeleri kullanıldı.

Elçilik ayrıca, Tişenko'nun yasal haklarını korumak için gerekli konsolosluk yardımlarının sağlanacağını söyledi.

Weber Bölge Hapishanesi'nde tutulan Tişenko ise, Rusya merkezli yazılım geliştirici Eagle Dynamics için çalıştığını söyledi ve 10 yıldan fazla bir süredir uçak simülasyonları yaptıklarını belirtti.

Tişenko ayrıca, jetlerin nasıl çalışacağını anlama konusunda kritik öneme sahip olan söz konusu kılavuzların şirketin son oyunu DCS'nin geliştirilmesinde kullanıldığını açıkladı.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI DAHİL OLDU

eBay üzerinden satılan ürünlerin ABD'nin güvenliğini nasıl tehdit ettiği henüz bilinmezken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı da Tişenko'yla temas kuran bir ajanıyla tutuklanma sürecine dahil oldu.

Yapılan soruşturma sonucunda, Tişenko'nun bir grup jetin kılavuz bilgilerini aldığı, listelediğini ve bazı belgeleri ise Kıbrıs, Japonya, Hollanda, Avustralya, Almanya ve Tayvan’daki alıcılar arasında açık artırmaya çıkardığı tespit edildi.

Mahkeme belgelerine göre "İş için lazım oldu" diyen Tişenko ayrıca, kendisiyle temas kuran ajana F-35 ile F-22 ile ilgili kılavuzlara da ihtiyacı olduğunu belirtti ve bu bilgileirn şirket içi de dahil olmak üzere hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmayacağı sözünü verdi.

PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "O bir Rusya vatandaşı" dedi ve "ABD'nin rus vatandaşlarına yönelik sınır ötesi provokasyon hamleleri sonucunda gerçekten endişeli ve üzgünüz. Konuyla ilgili endişelerimizi çeşitli düzeylerde ABd'li meslektaşlarımıza iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, Rusya'nın Tişenko'nun ABD tarafından uygun bir şekilde tutulup tutulmadığının da takipçisi olacağını açıkladı.