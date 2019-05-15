New York'ta helikopter nehre indi

ABD'nin New York kentinde bir helikopterin Hudson Nehri'ne inmesi kısa süreli paniğe yol açtı.

ABD'de bir helikopter, New York ve New Jersey eyaletlerini birbirinden ayıran Hudson Nehri'ne iniş yaptı. Olayın ardından kısa süreli panik yaşandı.

© AP Photo / Alexei Nikolsky Putin, Rus ordusunun yeni helikopter ve uçaklarını inceledi

New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, helikopterin Manhattan'ın batı yakasındaki bir piste iniş yapmak isterken, nehre indiği belirtildi.

Açıklamada, "Pilot sudan çıkarıldı ve helikopterin güvenliği sağlandı." ifadesi kullanıldı.

New York İtfaiyesi de helikopterde yolcu bulunmadığunu, pilotun da olaydan yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

#FDNY members remain on scene of a helicopter crash in the Hudson River. The helicopter is tied to the pier at this time. The pilot is on land, and was the only person on board. @News12LI pic.twitter.com/nvzGY8bZvU — Danielle Campbell (@DCampbellN12) May 15, 2019

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#tsunamicup | Trending on CNN : A pilot was pulled from the Hudson River in New York after a helicopter crash, authorities say https://t.co/EWrLKgSmZO pic.twitter.com/gIVrsdWvPo — Daily News (@abcdenews) May 15, 2019

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