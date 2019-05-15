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16:37 16 Mayıs 2019
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    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

    Sanders: Nihayetsiz savaşlar arzu eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'u durdurmalıyız

    © REUTERS / Jim Young
    ABD
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    ABD ile İran arasındaki gerilim hızla yükselirken Washington'da tüm bu gerilimin ardında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un olduğu konuşuluyor. Vermont Senatörü ve 2020 başkan aday adayı Demokrat Bernie Sanders, "Nihayetsiz savaşlar arzu eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'u durdurmalıyız" dedi.

    ABD yönetimi, "İran'ın, Amerikan asker ve menfaatlerini hedef alan saldırılar planladığına ilişkin istihbarat aldığı" iddiasıyla Orta Doğu'ya bir uçak gemisi taarruz grubu ve bir çıkarma gemisinin yanı sıra 4 bombardıman uçağı ile bir Patriot hava savunma bataryası sevk etti. 

    © AFP 2019 / Alexander Nemenov
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    ABD’nin bölgeye yığınak yapması ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) İran’a yönelik sabotaj iddiaları tansiyonu daha da yükseltirken Tahran ile gerilimi tırmandırma konusunda işaretler Bolton'u gösteriyor.

    Eski ABD Dışişleri Siyasi İşler Müsteşarı Wendy Sherman, New York Times'a yazdığı makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ı savaşa zorlayacağını veya “düşüncesiz politikalardan” dolayı savaşın kazara patlak verebileceğini belirtti.   Savaşın kaçınılmaz olmadığını aktaran Sherman, "Şu ana kadar çoktan öğrenmemiz gerekirdi ki Orta Doğu'daki bir savaş ne çabuk biter ne de savaşın amacına ulaşması konusunda kesinlik vardır." değerlendirmesinde bulundu. 

    'BELKİ DE TRUMP 2020 SEÇİMLERİNDE 'SAVAŞ ZAMANI BAŞKANI' OLARAK DESTEK TOPLAMAK İÇİN BU STRATEJİDE UMUT GÖRÜYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Kongre, Avrupa'daki Amerikan müttefikleri ve iş dünyasının yanı sıra medyanın da çabaları ile savaşın durdurulma ihtimali olduğunu vurgulayan Sherman, Bolton ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu adımlardan hiçbiri, Başkan Trump'ın, uzun zamandır gerekirse askeri güç kullanarak İran’da rejim değişikliği yapma hevesi bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'u durduramayabilir. Belki de Trump bile 2020 seçimlerine giderken 'savaş zamanı' başkanı olarak destek toplamak için bu 'ayakların baş olduğu' stratejide bir umut görüyor." 

    Diğer taraftan, dün ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İran tehdidine karşı bölgedeki planlarını değiştirdiği ve Orta Doğu'ya 120 bine kadar asker gönderilecek şekilde bir plan revizyonu yaptığını iddia eden New York Times gazetesi, bu revizyonun Bolton'un etkisi ile yapıldığına dikkati çekmişti.  New York Times gazetesinin iddiası bizzat Trump tarafından yalanlandı ancak gazete, Bolton'un eski Başkan George W. Bush döneminde, İran konusunda hayata geçiremediği şahin düşüncelerini Trump yönetimi altında devreye sokmaya çalıştığını ileri sürdü.

    New York Times'ın bu haberi üzerine Twitter'dan açıklama yapan Vermont Senatörü ve 2020 başkan aday adayı Demokrat Bernie Sanders, İran ile muhtemel bir savaşa ilişkin "Bu tam bir felaket olur. Trump'ı ve nihayetsiz savaşlar arzu eden Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u durdurmalıyız." ifadelerini kullandı. 

    'TRUMP İRAN'I BOLTON'A BIRAKTI'

    ABD Başkanı Donald Trump- Irak
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde ise, askeri planlayıcıların İran ile bir savaşta ortaya çıkacak büyük risklerin çok iyi farkında olduğuna ancak bunun ABD yönetimini şu anki çatışmacı yolundan çevireceği anlamına gelmediğine vurgu yapıldı.  Bolton ve diğer bazı analistlerin 2003’te Irak'ın işgaline giden süreçte bazı istihbarat bilgilerini çarpıttığına dikkat çekilen haberde "Venezuela ve Kuzey Kore konusunda olduğu gibi Trump, çok tehlikeli sonuçları olacak İran konusunu da Bolton'a bırakmış görünüyor." değerlendirmesine yer verildi.

    FOX SUNUCUSUNDAN BOLTON'A İRAN SUÇLAMASI

    Trump yönetimine yakınlığı ile bilinen Fox News sunucusu Tucker Carlson, Bolton’u İran-ABD savaşına zemin hazırlamakla suçladı. 

    Bolton'un kasten İran ile tansiyonu yükseltip savaş çıkarmaya çalıştığını kaydeden Carlson, "Her şeyden öte, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran ile bir savaş çıkmasına bayılacak. İran ile savaş onun için Noel Günü, Şükran Günü ve doğum günü partisinin aynı kutlanması gibi olacak." esprisi yaptı.  "Şükür ki John Bolton değil Başkan Trump asker üzerinde yetkiye sahip" diyen Carlson, Bolton’un Trump üzerindeki etkisinin bu süreçte etkili olacağına dikkati çekti.

    KÖRFEZDE NE OLUYOR?

    Benyamin Netanyahu
    © REUTERS /
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    ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu. 

    Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

    Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşları gerçekleştirmişti.

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    Etiketler:
    ABD-İran İlişkileri, Donald Trump, John Bolton, Bernie Sanders, İran, ABD
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