Kürtajı yasaklayan Alabama senatosuna tepki dinmiyor

ABD'nin en muhafazakâr eyaletlerinden biri olan Alabama'da kürtajın neredeyse tamamen yasaklanması sonrası siyasetçilerin ve kadın örgütlerinin tepkileri sürüyor. Yasaya onay veren Cumhuriyetçi erkek egemen senatonun Demokrat üyesi "Bunu bir baba olarak kaldıramam" derken, sosyal medyada ünlü isimlerin de yer aldığı bir kampanya başlatıldı.

© REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY ABD'de bu kez Alabama'da 25 erkek senatör kürtajı yasakladı

Cumhuriyetçilerin egemen olduğu Alabama Senatosu’nda azınlıkta bulunan Demokrat senatörlerden biri olan Bobby Singleton, yasayı ‘korkunç’ olarak niteledi. Yasanın geçmesi için onay veren 25 Cumhuriyetçi senatöre seslenen Singleton, onlardan evlerine gidip eşlerinin, kız kardeşlerinin ve kızlarının gözlerinin içine bakmasını ve ne yaptıklarını anlatmasını istedi.

'SANIRIM DÜN GECE KADINLARA TECAVÜZ ETTİK'

Ancak tartışmalı bir tepki ortaya koyan Singleton, “Sanırım dün gece kadınlara tecavüz ettik” ifadesini kullandı.

SENATÖR: KIZIMA DİYORSUNUZ Kİ 'TECAVÜZE UĞRARSAN SORUN YOK'

9 ve 10 yaşlarında iki kızı olduğunu hatırlatan Senatör, “Bunu bir baba olarak kaldıramam o yüzden ülkedeki, Alabama eyaletindeki tüm kadınlar adına konuşmalıyım, çünkü bu çok yanlış” dedi.

Singleton şöyle devam etti: “Siz küçük kızıma diyorsunuz ki, ‘Bir adamın sana tecavüz etmesinde sorun yok, eğer hamile kalırsan bebeği doğurmak zorundasın. Alabama eyaleti seni değil bebeği önemsiyor’. Ben de eve gidip ona ‘Amcalarından, kuzenlerinden biri ya da herhangi bir yabancı sana tecavüz edebilir, seni hamile bırakabilir ve Alabama kanunlarına göre bu bebeği doğurmak zorundasın. Çünkü eğer kürtaj olursan doktor 99 yıl ceza alacak’ demek zorundayım.”

ENSEST VE TECAVÜZ İÇİN BİLE İSTİSNA YOK

© AP Photo / John Bazemore Georgia eyaletindeki kürtaj yasağına tepki büyüyor: Ünlü oyuncu 'Kürtaj verdiğim en iyi karardı' dedi

Alabama Eyalet Senatosu tarafından kabul edilen ve oldukça katı olan kürtaj yasası, ensest ve tecavüz gibi durumlarda bile ayrıcalık yapılmasını yasaklıyor.

‘Kalp Atışı Yasası’ olarak anılan yasa, sadece annenin sağlığı tehdit altındaysa kürtaja izin veriyor. Tasarı ile A tipi suç kapsamına alınan kürtajı gerçekleştiren doktorlar 10 ile 99 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. Ancak kürtaj olan kadınlar ceza kapsamının dışında bırakılıyor.

Tasarı, ABD'deki örnek yasaların hepsinden öteye geçerek, ceninin kalbinin atmaya başladığı andan itibaren ki bu genel olarak 6 haftaya denk geliyor, kürtajı yasaklıyor.

Yasa tasarısını hazırlayan siyasetçiler ve kürtaj karşıtı örgütler, Alabama’da kabul edilen bu yasanın, kürtajı serbest bırakan 1973 tarihli ABD Yüksek Mahkemesi kararını da değiştirmesini istiyor.

© REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY ABD'nin en muhafazakâr eyaletlerinden biri olan Alabama'da kürtajın neredeyse tamamen yasaklanması sonrası siyasetçilerin ve kadın örgütlerinin tepkileri sürüyor.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI: #YOUKNOWME

Öte yandan kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra pek çok ünlü isim de yasa tasarısına sert tepki gösterdi.

Oyuncu Busy Philipps, "Dört kadından biri kürtaj yaptırdı. Birçok kişi kürtaj yaptıran tanıdıkları olmadığını söylese de #senbenitanıyorsun. (#youknowme) O zaman başlayalım, Eğer sen de o dört kişiden biriysen, paylaş ve bu utanç algısını sonlandıralım " diyerek sosyal medya kullanıcılarından, kürtaj hikâyelerini paylaşmalarını istedi. Philipps geçen hafta kendi televizyon programında, kürtaj hikâyesini anlatmıştı.

1 in 4 women have had an abortion. Many people think they don't know someone who has, but #youknowme. So let's do this: if you are also the 1 in 4, let's share it and start to end the shame. Use #youknowme and share your truth. — Busy Philipps (@BusyPhilipps) 15 Mayıs 2019

​Philipps'in çağrısı sonrası yüzlerce kullanıcı, hem kürtaj hikâyelerini hem de yasaya tepkilerini etiket altında paylaşmaya başladı.

Jameela Jamil, Milla Jovocich ve Lady Gaga gibi yıldızlar da yasağa tepki gösterdi.

CORTEZ: ATAERKİLLİĞE TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR

Demokrat kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de art arda gelen kürtaj yasaklarını 'kadına sahip olma çabası' olarak değerlendirdi.

Ocasio-Cortez Twitter'dan paylaştığı mesajda, "ABD'de radikal dinciler doğum kontrolünü sınırlamaktan kapsamlı cinsellik eğitimini yasaklamaya kadar çeşitli yöntemlerle kendi teolojilerinin dışına çıkan her türlü cinsellik fikrini yasaklama çabasındalar. Kadınlar kendi cinselliğini kontrol edebildiğinde, bu durum sağ ideolojinin temelindeki unsuru tehdit ediyor: Ataerkilliği" ifadelerini kullandı.

Ultimately, this is about women’s power.



When women are in control of their sexuality, it threatens a core element underpinning right-wing ideology: patriarchy.



It’s a brutal form of oppression to seize control of the 1 essential thing a person should command: their own body. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 16 Mayıs 2019

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