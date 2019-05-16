Bu kez Missouri: ABD'de tepki çeken kürtaj yasağı yayılıyor

ABD’de, Cumhuriyetçi üyelerin ağırlıkta olduğu muhafazakâr eyaletler birbirinin peşi sıra tepki çeken kürtaj yasaklarını onaylıyor. Alabama ve Georgia’nın ardından bu halkaya eklenen Missouri sekizinci haftadan sonra kürtajı yasakladı, ensest ve tecavüzü de istisna olarak kabul etmedi.

© REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY Kürtajı yasaklayan Alabama senatosuna tepki dinmiyor

ABD, ülkenin en katı kürtaj yasasını kabul eden Alabama’yı tartışırken bu kez de Missouri eyaletinden benzer bir yasak geldi. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato’da hamileliğin sekizinci haftasından sonra kürtaj yapılması yasaklandı. Yasa tasarısı, Senatoya tanınan sürenin dolmasına saatler kala 10’a karşı 24 oyla kabul edildi.

DOKTORLARA 15 YIL HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYOR

Yasa ancak acil bir tıbbi durumda kürtaja izin verirken, yine Alabama’da kabul edilen tasarıda olduğu gibi tecavüz ve ensesti bile istisna kabul etmiyor. Yasayı ihlal ederek kürtaj operasyonunu gerçekleştiren doktorlara da 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak kürtaj yaptıran kadınlar kapsam dışında tutuluyor.

Yasanın onaylanması için bir kez daha oylama yapılacak ve Vali Mike Parson’a sunulacak. Kürtaj yasağını destekleyen Cumhuriyetçi Parson’ın yasayı imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yüksek mahkemenin reddetme ihtimali de bulunuyor.

© AP Photo / John Bazemore Georgia eyaletindeki kürtaj yasağına tepki büyüyor: Ünlü oyuncu 'Kürtaj verdiğim en iyi karardı' dedi

Parson, yasayla birlikte Missouri’nin ABD’nin yaşamı en güçlü bir biçimde savunan eyaletlerinden olacağını savundu.

'YASA KADINLARI UTANDIRIYOR'

Demokrat Senatör Jill Schupp ise ‘kadınları utandırıyor’ diye nitelediği yasaya tepki gösterdi. Schupp, kadınların hayatına ne yapıp ne yapamayacaklarını söyleyen bir yasayla müdahale edilemeyeceğini belirtti.

Alabama dışında Georgia, Kentucky, Mississippi ve Ohio’da da benzer kürtaj yasağı uygulanıyor. Ancak Alabama, yasanın içeriği bakımından ABD'deki örnek yasaların hepsinden öteye geçiyor.

‘Kalp Atışı Tasarısı’ olarak anılan yasa, fetüste kalp atışlarının duyulduğu andan itibaren kürtaj yapılmasını yasaklıyor.

Ancak doktorlar ve insan hakları savunucuları, bebeklerin kalp atışlarının yaklaşık altıncı haftada duyulduğuna, kadınların hamile olduğunu ise biyolojik olarak yaklaşık dokuzuncu haftada fark edebildiğine dikkat çekiyor; yasanın kürtajı fiilen yasaklamak anlamına geldiğini vurguluyor.