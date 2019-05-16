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    New York Belediye Başkanı 2020'de Trump'a karşı adaylığını açıkladı, 'Zorbayla nasıl boy ölçüşeceğimi biliyorum' dedi

    © AFP 2019 / SPENCER PLATT
    ABD
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    ABD’de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını koyan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ‘zorba’ dediği Donald Trump’la nasıl boy ölçüşeceğini bildiğini söyledi. Blasio, çalışan aileleri ön plana koyan tek aday olduğunu savundu.

    New York Belediye Başkanı Bill de Blasio
    © REUTERS / Brendan McDermid
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    Adaylık kampanyasını duyurduğu üç dakikalık bir video paylaşan Blasio, “New York’ta çalışan aileleri ön planda tuttuğumuzda, şehir daha güçlü bir hale geldi. Bu ülkemiz için de geçerli olabilir” dedi.

    Blasio, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan New York’ta çalışan ailelere verdiği desteği hatırlattı. Saat başı minimum ücretin 15 dolara yükseltilmesi konusunda çabaladığını belirten Blasio ücretli hastalık izni için yasal garanti, kapsamlı sağlı sigortası ve okul öncesi eğitim gibi icraatlarını da örnek gösterdi.

    'DONALD TRUMP DURDURULMALI'

    Blasio, “Ben bir New Yorkluyum, Trump’ın bir zorba olduğunu uzun süredir biliyorum, bu benim için ya da bir başkası için yeni bir haber değil, onunla nasıl boy ölçüşeceğimi biliyorum. Bir zorbanın karşısında vazgeçmeyin. Onunla yüzleşin. Boy ölçüşün. Donald Trump durdurulmalı. Onu daha önce yendim ve yine yapacağım” ifadelerini kullandı.

    Başkan adayı, “Bu hükümet çalışan insanlara hizmet eden kadar durmayacağım. Amerika’nın en büyük şehrinin yöneticisi olarak bunu başardım” diye konuştu.

    Donald Trump
    © REUTERS / Mike Segar
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    Blasio, “Şehirde ya da kırsalda, küçük ya da büyük şehirde yaşamanız veya etnik kökeniniz fark etmez. Bu ülkenin her bir kesimindeki insanlar kendisini çıkmazda hissediyor ya da koşullarının geriye gittiğini düşünüyor” dedi.

    Blasio başkan olduğu takdirde, zengin ve büyük işletmelerle ‘uğraşacağını’ da söyledi.

    TRUMP: BLASIO BİR ŞAKA

    Blasio’nun açıklamaları üzerine Twitter’dan yorum yapan Trump, ‘Demokratlar grubuna bir diğer güzelliğin daha katıldığını’ belirterek, “Bill de Blasio, ABD’nin en kötü belediye başkanı olarak görülüyor. O bir şaka, ama eğer yüksek vergileri ve suç oranlarını seviyorsanız, adamınız o. New York şehri ondan nefret ediyor” dedi.

    GEÇMİŞLERİ KÖTÜ: 'IRKÇI DOLANDIRICI', 'EN KÖTÜ BELEDİYE BAŞKANI'

    Donald Trump’ın seçildiği 2016 ABD başkanlık seçimlerinde rakibi Hillary Clinton'u destekleyen Bill de Blasio, daha önce Trump için "Çalışan insanların üzerinden zengin olan ırkçı bir dolandırıcı" ifadesini kullanmıştı. Trump da Blasio'yu "New York'un bugüne kadarki en kötü belediye başkanı" olarak nitelemişti.

    Blasio’nun başkan adaylığını açıklaması uzun süredir beklenirken, bu duyuruyla adaylığını koyan 24’üncü kişi ve üçüncü belediye başkanı oldu.

    Etiketler:
    aile, çalışan, başkan adayı, zorba, Donald Trump, Bill de Blasio, New York, ABD
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