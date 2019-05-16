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    Donald Trump

    Trump'ı pohpohlayan biyografi yazdı, ABD Başkanı'nın özel affına mazhar oldu

    © AFP 2019 / Nicholas Kamm
    ABD
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    Yolsuzluktan mahkumiyet almış eski medya baronu Conrad Black, Trump hakkında övgüler düzdüğü bir biyografi yayımlaması sonrası, ABD Başkanı'nın mutlak affına uğradı.

    © AP Photo / Vanessa Gera
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    Bir zamanlar Chicago Sun-Times, The Daily Telegraph, The Jerusalem Post, National Post'u da içeren medya imparatorluğuna hükmetmiş ama daha sonra yolsuzluktan hapis yatmış Conrad Black için ABD Başkanı Donald Trump 'başkanlık özel affı' çıkardı. Af kararının, eski medya baronunun Trump hakkında övgüler düzdüğü bir biyografi yayımlamasının sonrasında gelmesi dikkat çekti. 

    Bir dönem dünyanın üçüncü büyük İngilizce gazete imparatorluğu Hollinger International'ın sahibi ve yöneticisi olan Conrad Black, şirketin gazete gelirlerinden milyonlarca dolar hortumlamadığının ortaya çıkmasının ardından dolandırıcılık ve adaleti engellemek suçlamalarından 2007 yılında Chicago'daki bir mahkemede 6.5 yıla hüküm giymiş ve 3.5 yıl hapis yatmıştı.

    Trump gibi aileden zengin olup genç yaşında servetine servet katan, şaşaaya düşkünlüğüyle tanınan Black (71), aslen Kanadalı olup daha sonra Lordlar Kamarası’na girebilmek için İngiltere vatandaşlığına geçti. Hapishaneden çıktıktan sonra 'ismini temizlemek' ve 'itibarını geri kazanmak' için arayışa girdiği söylenen eski medya baronu,  2018 yılında 'Donald J Trump: Diğerlerine Benzemeyen Bir Başkan' adında bir kitap yayımladı.

    Black, şahsen tanıdığı Trump'ın sanılanın aksine 'ırkçı, cinsiyetçi, sinirli, savaş çığırtkanı ve şiddet yanlısı' olmadığını, yanlış anlaşıldığını savundu.

    Çarşamba günü Kanada'nın National Post gazetesinde bir makale yayımlayan Black, Trump'ın kendisini arayıp af 'müjdesini' verdiğini anlattı.

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    © REUTERS / Shannon Stapleton
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    "Daha zarif ve bağışlayıcı olunamazdı. Çabucak asıl konuya geldi: Bana tam teşekküllü af bahşetmişti" diyen Black, Trump'ın bozduğu mahkumiyetlerin şanssız olaylar, kendisine kurulan komplolar, yargıdaki yanlış anlamalar ve medya çılgınlığından kaynaklandığını da savundu. 

    Black 2015 yılında National Review'da yayımladığı makaleye de "Trump İyi Adamdır" başlığını uygun görmüştü. Bunun üzerine henüz ABD Başkanı seçilmemiş olan emlak imparatoru, reality TV yıldızı Trump "Okuması benim için bir onurdu. Gerçekten büyük zekalardan biri ve dostumsun, bunu unutmayacağım" diye tweetlemişti.

    Ardından af kararını duyuran Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders,  kararı, Black’in 'hem iş dünyasına hem de siyasi ve tarihi düşünceye yaptığı büyük katkılar', 'hapishanedeki diğer mahkumlara destek vermek için yaptığı çalışmalarla' gerekçelendirdi. 

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Fox News sunucusu Rush Limbaugh, müzisyen Elton John gibi isimlerin de af kararı için destek gönderdiklerini aktaran Sanders, Black'in eski ABD Başkanları Franklin D. Roosevelt ve Richard Nixon dahil pek çok önemli kişilik hakkında biyografi yazdığını hatırlattı, ama Trump hakkındaki kitabını anmadı. 

    ABD yasalarına göre başkanların federal suçlardan hüküm giymiş kişilere mutlak af çıkarma hakkı bulunuyor.

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    Etiketler:
    af, Donald Trump, ABD
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