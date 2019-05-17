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01:39 17 Mayıs 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump göçmenlik reform teklifini açıkladı: 'Green Card sayılarında herhangi bir düşüş olmayacak'

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Green Card uygulamasını hedef alan 'liyakat esaslı göçmenlik sistemine' ilişkin teklifinin detaylarını kamuoyuna açıkladı.

    ABD'nin First Lady'si Melania Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD göçmen zincirini tartışırken Melania Trump'ın ailesi 'Yeşil Kart' aldı
    Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında Trump, teklifi "modern dünyanın kıskanacağı" bir sistem olarak tanımladı.

    Söz konusu sistemin, Amerikan işçilerinin menfaatlerini önceleyen bir sistem olacağını belirten Trump, "Gelecek nesillerimizin gelişmesini fırsat verecek bir sistemi şimdi uygulamalıyız" dedi.

    ABD kanunlarının insan kaçakçılarına davetiye çıkardığını savunan Trump, "Bu plan (yeni göçmenlik sistemi) üzülerek söylemeliyim ki siyasetçiler tarafından değil ağırlıklı olarak kolluk kuvvetleri uzmanlarının katkıları ile hazırlandı" ifadelerini kullandı.

    Bu sistem sayesinde ABD’ye suçlu ve yasa dışı işlere karışmış insanların gelişinin engelleneceğini iddia eden Trump, "Buraya gelmek için uygun bir vaadiniz varsa hemen kabul edileceksiniz ama bu yoksa hızlı bir şekilde evinize geri gönderileceksiniz" diye konuştu. 

    Yeni göçmenlik sisteminin adil olacağını savunan Trump, şu anda ülkeye gelen göçmenlerin yüzde 66’sının akraba ilişkileri üzerinden rastgele seçimle geldiğini, yüzde 22’sinin ise çekilişle 'Green Card' aldığını belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jim Young
    Trump göçmen çocuklarının ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
    Rastgele seçimin Amerikan değerleri ile uyuşmadığını söyleyen Trump, şu anda ABD’ye 'Green Card' ile gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunun düşük ücretli ve düşük vasıflı işçilerden oluştuğunu kaydetti.

    Çekiliş sisteminin ülkedeki sosyal güvenliğe ve sosyal refah programlarını kötü etkilediğini savunan Trump, bu yeni sistemle ülkeye gelen yüksek vasıflı göçmen oranını yüzde 12’den yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

    Trump, "Yabancı işçiler gelip burada normalde Amerikalı işçilerin gidebileceği işleri alıyorlar. Teklifimiz bugün burada yaşayanlara karşı kutsal görevimizi yerine getiriyor" dedi.

    GREEN CARD SAYILARI DÜŞMEYECEK

    Sistemin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Yeni teklifle her yıl verilen Green Card sayılarında herhangi bir düşüş olmayacak. Rastgele seçme yerine artık ABD’ye göçmen olarak kabul edilmek için basit ve evrensel kriterler getireceğiz" diye konuştu.

    Puanlama esaslı bir Green Card sistemi getireceklerini kaydeden Trump, “Mevcut Green Card tiplerini ‘Amerika’yı İnşa Et Vizesi’ ile değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

    İmmigration in Tornillo/Texas
    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    New York Times: Trump, yüzlerce göçmen çocuğu çölde çürütüyor
    Puanlamaya ilişkin Trump, “Genç bir işçiyseniz daha yüksek puanınız olacak. Bir mesleğiniz veya istihdam için bir yeteneğiniz varsa, yüksek bir eğitime sahipseniz veya burada istihdam yaratmak konusunda bir planınız varsa daha fazla puan alacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.

    Amerikan işçilerini koruma amaçlı olarak önceliğin yüksek maaşı kişilere verileceğini belirten Trump, göçmenlerin finansal olarak kendilerine yetecek durumda olması gerektiğini vurguladı.

    Trump, ayrıca entegrasyonu artırmak için ABD’ye gelen göçmenlere İngilizce öğrenme zorunluluğu getirileceğini belirtti.

    Trump, Demokratların Kongrede bu planı engellemesi durumunda ise 2020 seçimlerinde başkanlığın kendisinde kalması ve Kongre'nin iki kanadının da Cumhuriyetçilerin eline geçmesi ile teklifin hızlı bir şekilde devreye sokulacağını söyledi.

    Kongrede Demokratların büyük bir kısmının bu plana karşı çıkacağı tahmin ediliyor.

    Etiketler:
    Green Card, göçmenler, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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