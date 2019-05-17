WikiLeaks soruşturması: İfade vermeyi reddeden Manning bir hafta sonra tekrar cezaevinde

WikiLeaks soruşturmasında ifade vermeyi reddettiği için 62 gün hapis cezası alan eski ABD istihbarat analisti Chelsea Manning, büyük jüri karşısına çıkmayı reddettiği için tekrar tutuklandı.

© AP Photo / Patrick Semansky WikiLeaks'in bilgi kaynağı Manning 62 günlük hapis cezasını tamamladı, bir mahkeme celbi daha aldı

Virginia’da devam eden soruşturmada dün Chelsea Manning, büyük jüriye ifade vermeyi bir kez daha reddetti. Manning, itaatsizlik suçundan tutuklandı.

2019'da WikiLeaks soruşturmasında ifade vermeyi reddettiği için 62 gün hapsedilen Manning, geçen hafta cezasını tamamlayarak için tahliye edilmişti.

Ancak Manning’in bu kez 18 aya kadar hapis cezası alması bekleniyor. Ayrıca 30 günü tamamladıktan sonra her gün için 500 dolar, 60 günden sonra da 1000 dolar para cezasına çarptırılacağı da belirtiliyor.

'ÖMÜR BOYU CEZAEVİNİ YEĞLERİM'

2013 yılında görülen davada ifade verdiğini hatırlatan Manning, daha fazla soruya cevap vermeyeceğini söylüyor, hatta ‘büyük jüri önüne çıkmaktansa ömür boyu cezaevinde kalmayı yeğlediğini’ vurguluyor.

Chelsea Manning, 2010'da Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yaptığı sırada elde ettiği ‘gizli askeri bilgileri' WikiLeaks'e sızdırdığı suçlamasıyla 2013 yılında 35 yıl hapse mahkûm edilmişti. Sızıntı, ABD tarihindeki en büyük ifşaatlarından biri olarak tarihe geçmişti.

Eski adı Bradley olan Manning, cinsiyet değişikliği ameliyatının ardından Chelsea adını almıştı.

Eski ABD Başkan Barack Obama, görevi bırakmadan hemen önce Manning'in cezasını dört aya indirmişti, böylece Manning 2017 yılında tahliye edilmişti.