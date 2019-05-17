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13:53 17 Mayıs 2019
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    USS Abraham Lincoln

    2 ABD destroyeri Basra Körfezi'ne girdi

    © REUTERS /
    ABD
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    ABD donanmasına ait ve Tomahawk füzeleriyle donatılan iki savaş gemisinin Basra Körfezi bölgesine girdiği öğrenildi.

    İran Savunma Bakanı Emir Hatemi
    © AFP 2019 / Alexander NEMENOV
    İran: ABD ve siyonist cephe, yenilginin acısını tadacak
    ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyerleri USS Gonzales (DDG-66) ile USS McFaul'un (DDG-74) dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptıkları öğrenildi.

    ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nün (USNI) Savunma Bakanlığı'ndaki kaynaklara dayandırarak yaptığı açıklamada, savaş gemilerinin herhangi bir zorluk yaşamadan ve İran güçlerinin herhangi bir 'taciziyle' karşılaşmadan sorunsuz bir şekilde ilerlediği belirtildi.

    İki destroyerin, ABD tarafından bölgeye daha önce gönderilen savaş gemilerine yakın bir pozisyon aldıkları öğrenildi.

    Bölgeye giriş yapan gemiler, Umman sahilinde bulunan ve üzerindeki stratejik bombardıman uçaklarının uçuşa hazır bir şekilde bekletildiği USS Abraham Lincoln (CVN-72) ile dün Birleşik Arap Emirlikleri sahiline konuşlandığı öğrenilen amfibi saldırı gemisi USS Kearsarge'ye (LHD-3) eşlik ediyor.

    KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNDE HAREKETLİLİK

    ABD, İran'a yönelik askeri hamleleri kapsamında bölgedeki stratejik askeri kuvvetlerini toplarken, Katar'daki ABD hava üssünde de hareketlilik gözlemleniyor.

    Öte yandan ABD, İran'la 'savaş istemediğini' söylese de, 'savaş durumuna hazırlık' şekilde yorumlanabilecek kimi adımlar atıyor. 

    Bunlardan biri de, 'Irak'taki İran milisleri' tartışmalarından hemen sonra Dışişleri Bakanlığı'nın ülkedeki personeline ülkeyi terk etme talimatı vermesiydi.

    'EN İYİ SEÇENEK KÖRFEZ DIŞINDAN SALDIRI'

    Trump CENTCOM toplantısında
    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD ordusu: İran, ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında
    USNI ise, İran'a yönelik bir saldırı durumunda, anti-gemi füzelerinden kaçınabilmek için söz konusu operasyonun 'körfez dışarısından yapılmasının en iyi seçenek olduğu' yorumunu yaptı.

    ABD'nin söz konusu adımlarını 'pskiolojik savaş' olarak nitelendiren İran ise, her türlü saldırganlığa karşı hazır oldukları, ancak ABD ve müttefikleriyle bir savaşı seçenek olarak görmediğini açıklamıştı.

     

    İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Majid Takht-e Ravanchi, ABL'li National Public Radio'ya yaptığı açıklamada "Bölgemizde tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, çünkü herhangi bir şey yanlış gittiğinde İran, ABD ve bölgedeki bütün ülkeler hep birlikte kaybeder" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Savaş gemisi, ABD Donanması, İran, ABD
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