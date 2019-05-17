Alabama kürtajı yasaklamakla kalmadı, anne ve çocuklar için tıbbi destek vermeyi de reddetti

Kürtajı çok istisnai durumlar dışında yasaklayarak ABD’nin en katı tasarısını kabul eden Alabama eyalet senatosu bununla da kalmadı. Kürtaj olmasına izin verilmeyecek kadınlar ve doğacak çocuklar için tıbbi destek sağlanması yönündeki değişiklik tekliflerini de reddetti.

© REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY ABD'de bu kez Alabama'da 25 erkek senatör kürtajı yasakladı

Kürtaj tasarısına karşı oy kullanan sekiz Demokrat senatörden biri olan Linda Coleman-Madison, kürtaj olmasına artık izin verilmeyecek kadınlar için devlet tarafından ücretsiz doğum öncesi ve tıbbi yardım sunulması yönünde kanun tasarısında bir değişiklik yapılması önerildi.

Ancak muhafazakârların çoğunlukta olduğu senato, bu teklifi altıya karşı 23 oyla reddetti.

Coleman-Madison, “Bana göre asıl günah olan bu dünyaya bir çocuk getirmek ve ona bakmamak. Asıl günah devletin yeterli bakımı sağlamaması bana göre. Eğitimlerini karşılayamıyoruz. Bir çocuk doğduğunda ve annenin çocuğuna bakmayacak kadar yoksul olduğunu bildiğimizde bile, o anne için herhangi bir destek mekanizması sağlayamıyoruz” dedi.

ÜÇ AYRI TEKLİF DAHA SUNULDU

© REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY Kürtajı yasaklayan Alabama senatosuna tepki dinmiyor

Bir diğer Demokrat Senatör Vivian Davis Figures de kanun için üç ayrı değişiklik teklifi sundu. Öneriler; yoksullar için sağlık yardımı olan Medicaid’in annelere ve çocuklarına fon ayıracak şekilde genişletilmesi, erkeklerin vasektomi operasyonu yaptırmasının da illegal olarak kabul edilmesi ve sürecin mahkemeye yansıması halinde kürtaj tasarısının geçmesi için oy kullanan senatörlerin tüm yasal masrafları ödemesi yönündeydi.

Bu üç değişiklik teklifi de reddedildi.

Yasa, Cumhuriyetçi Vali Kay Ivey tarafından imzalandığında yürürlüğe girecek. Ivey, kürtaja karşı tutumuyla biliniyor.

25 ERKEK ABD'NİN EN KATI TASARISISINI ONAYLADI

© AFP 2019 / ALEX WONG Bu kez Missouri: ABD'de tepki çeken kürtaj yasağı yayılıyor

Neredeyse hamileliğin hangi aşamasında olursa olsun kürtaj uygulanmasını suç kapsamına alan tasarı, 35 üyeli Alabama Eyalet Senatosu’nda 25 Cumhuriyetçi erkek senatörün oyuyla kabul edildi. Senatoda sadece dört kadın senatör var, bunlardan ikisi tasarıya karşı çıkıyor.

Ensest ve tecavüz gibi durumlarda ayrıcalık tanınmasını öngören değişiklik teklifi de reddedildi. Oldukça katı olan yasa, sadece annenin sağlığı tehdit altındaysa kürtaja izin veriyor.

Tasarı ile A tipi suç kapsamına alınan kürtajı gerçekleştiren doktorlar 10 ile 99 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. Ancak kürtaj olan kadınlar ceza kapsamının dışında bırakılıyor.

Ülkedeki kürtaj karşıtı örgütler, Alabama’da kabul edilen bu yasanın, kürtajı serbest bırakan 1973 tarihli ABD Yüksek Mahkemesi kararını da değiştirmesini istiyor.