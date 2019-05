ABD'de eğitim uçuşu yapan F-16, bir deponun çatısına düştü

Kaza, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Moreno Valley şehrindeki 'March Air Reserve Üssü'nde yerel saat ile 15:45'te meydana geldi. Yetkililer, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu ve önlem olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Uçağın düşme anı ise bir aracın yol kamerasınca kaydedildi.

Kazanın ardından ortaya çıkan görüntülerde, deponun çatısında büyük bir delik meydana geldiği görüldü.

Bölge itfaiyesinden Fernando Herrera ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında kazanın ardından kısa bir süre sonra itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşarak müdahale ettiklernii söyledi.

DEPONUN ÇEVRESİNDE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURULDU

Uçağın çakılmasının ardından herhangi bir can kaybı yaşanmazken, depoda bulunan çalışanlar tahliye edildi.

Ayrıca, kazanın ardından bölgede güvenli alan oluşturularak 12 kişiye acil müdahale edildiği ancak bunların depodaki eşyaların yıkılması sonucunda oluşan hafif yaralar olduğu kaydedildi.

Uçağın düştüğü depoda yangın çıkarken, yakınlarda bulunan bir otoban güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Depo çalışanlarından Jeff Schoffstall ise, kazanın hemen ardından çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

#VideoViral Cae un caza F16 en el techo de un almacén en Riverside #California via: Jeff Schoffstall pic.twitter.com/yGD7tMsBYr — El Horizonte (@ElHorizontemx) 17 Mayıs 2019

Kazaya tanıklık eden Daniel Gallegos isimli başka bir çalışan ise, olayla ilgili olarak "Yüksek gürültüden ötürü kulaklarımı kapatmak zorunda kaldım, ardından ise büyük bir patlama sesi duyduk. Arkamı döndüğümde alevleri ve çökmekte olan tavan parçalarını gördüm" dedi.

In a brief statement, officials said the pilot was conducting a training mission for North American Aerospace Defense Command, or NORAD.

#BREAKING image from inside a warehouse near March Air Reserve Base where a fighter jet crashed this afternoon Courtesy: Jeff Schoffstall pic.twitter.com/OJa0WBRMnM — Rob McMillan (@abc7robmcmillan) May 16, 2019

​Uçakta bulunan bomba ve mühimmata ilişkin rapor ise henüz yayınlanmadı.

Pilotun ise, Fresno'da bulunan Hava Ulusal Muhafız Birimi'ne bağlı 144. Avcı Kanadı bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.

Güney Dakota Sioux Falls'ta bulunan Hava Ulusal Muhafızları'na ait olan uçakla ilgili ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın eğitim görevinde kullanıldığı belirtildi.

Resmi makamların olayla ilgili soruşturması sürüyor.