ABD'de dehşet veren olay: Hamile genç bir kadını boğarak öldürdü, karnından bebeğini aldı

ABD’de bir kadın, ‘bedava giysi verme’ teklifiyle kandırdığı dokuz aylık hamile bir genç kadını boğarak öldürdü ve bebeğini aldı.

Chicago’da yaşanan akıllara durgunluk veren olay, 19 yaşındaki dokuz aylık hamile Marlen Ochoa-Lopez’in 23 Nisan’da kaybolmasının ve bir gün sonra da cansız bedeninin bir çöp tenekesinde bulunmasının ardından ortaya çıktı.

Lopez’in bedeni, kendi evinden yaklaşık 7 kilometre ötede Clarisa Figueroa adındaki bir kadının evin arkasında bulundu.

A pregnant woman who had gone to a Chicago home in response to a Facebook offer of free baby clothes was strangled and her baby cut from her womb, police and family members said. The newborn was in grave condition and not expected to survive. https://t.co/UDjDGFAi6J — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 16 Mayıs 2019

​911’İ ARADI, ‘DOĞUM YAPTIM’ DEDİ

46 yaşındaki Figueroa, doğal sebepler nedeniyle iki yıl önce oğlunu kaybetmiş, ardından bunalıma girmişti ve bir bebek sahibi daha olmak istiyordu.

Lopez’in kaybolduğu zaman aralığında Figueroa, bir 911 acil durum çağrısında bulunarak, yeni doğum yaptığını ve bebeğini nefes almadığını söyledi. Çağrıya cevap veren yetkililer olay yerine gittiğinde erkek bebeği morarmış bir halde buldu. Görevliler bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye götürdü.

POLİS FACEBOOK MESAJLARINDAN SONRA BAĞLANTIYI KURDU

© DHA / Yaşlı adamı otobüsten itip düşüren kadın cinayetle yargılanıyor

Polis, Marlen Ochoa-Lopez’in ortadan kaybolmasıyla Clarisa Figueroa’nın 911 çağrısı arasındaki bağlantıyı 7 Mayıs’a kadar kuramadı. Ancak daha sonra Lopez’in arkadaşlarının, genç kadının sosyal medya hesapları konusunda dedektifleri bilgilendirmesiyle gerçek açığa çıktı.

Bebek bekleyen kadınlar tarafından Facebook’ta kurulan bir grup aracılığıyla, Lopez ile Figueroa’nın tanıştığı ortaya çıktı.

Polise göre Figueroa, genç kadına bebeği için kıyafetler vermeyi teklif etti ve evine davet etti. Ancak Figueroa, evine gelen Lopez’i boğarak öldürdü ve daha sonra bebeği alabilmek için karnını kesti.

CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Polis Figueroa’yı sorgulamak için gittiğinde kızı, annesinin bacağından rahatsızlandığını ve bu nedenle hastanede olduğunu söyledi, yeni doğum yaptığını da ekledi. Lopez’in arabasını birkaç blok ötede bulan polis ertesi gün arama izniyle ailenin evine tekrar gittiğinde koridorda ve banyoda kan izleri tespit etti ve izleri silmek için kullanılan bezleri buldu.

Clarisa Figueroa ve 24 yaşındaki kızı Desiree cinayetle suçlanıyor. Clarisa’nın 40 yaşındaki erkek arkadaşı Piotr Bobak ise cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor.

3 people, including a mother and daughter, charged in the strangling death of 19-year-old pregnant woman in Chicago and removing her baby from her womb https://t.co/5j5eJNqZX8 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 17 Mayıs 2019

​AİLE, BEBEK İÇİN DUA EDİYOR

Öte yandan polis, hastanede tutulan ve durumu kritik olan bebeğin yaşama şansının düşük olduğunu belirtti.

Marlen Ochoa-Lopez’in babası Arnulfo Ochoa, adalet istediklerini belirtirken, bebeğin yaşaması konusunda bir mucize beklediklerini de ifade etti.

Genç kadının eşi Yiovanni Lopez de bebeğin yaşaması için dua ettiklerini söyledi.