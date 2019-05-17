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17:00 17 Mayıs 2019
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    Johnson & Johnson

    FBI'dan Johnson & Johnson, GE, Siemens ve Philips'e Brezilya'da rüşvet verme soruşturması

    © REUTERS / Lucas Jackson
    ABD
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    ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Brezilya'ya tıbbi donanım satışında yolsuzluk yapılması kapsamında rüşvet vermek suçlamasından Johnson & Johnson, Siemens, General Electric ve Philips hakkında soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı.

    Jair Bolsonaro
    © AFP 2019 / Mandel Ngan
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    Reuters'in doğrudan Brezilyalı savcı ve soruşturmacıların anlatımlarına dayandırdığı haberine göre Brezilyalı savcılar, sözkonusu çokuluslu dev şirketlerin, son 20 yılda Brezilya'daki kamu sağlığı projelerinden ihale almayı garantilemek için hükümet yetkililerine yasadışı ödemeler yaptığından şüpheleniyor. 

    '20'DEN FAZLA ŞİRKETTEN YOLSUZLUK KARTELİ'

    Manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazı ve protez gibi tıbbi donanımları hükümete astronomik fiyatlara satarken bu kazıklamayı garantiye almak için rüşvet ödeyen 'kartelin' parçası olan 20'den fazla şirket bulunduğu kanaatine varıldı. 

    Brazil's new President Jair Bolsonaro waves as he drives past before his swear-in ceremony
    © REUTERS / Ricardo Moraes
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    Soruşturma, bazı zanlılardan ceza uzlaşması pazarlığı sonucu alınan ifadelere dayanıyor.

    BREZİLYALI SAVCI, ABD İLE İŞBİRLİĞİNİ ANLATTI

    Brezilyalı federal savcı Marisa Ferrari, kendisinin öncülüğünde yürütülen tıbbi donanım soruşturmasına ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Menkul Kıymetler Borsalar Komisyonu'ndan (SEC) yetkililerin yardım ettiğini Reuters'e teyit etti. 

    Luiz Inacio Lula da Silva
    © REUTERS / Leonardo Benassatto
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    "FBI ile sürekli olarak enformasyon paylaşıyoruz. Bizden belge talep ediyorlar, biz de gönderiyoruz, karşılığında soruşturmamıza yardım ediyorlar. ABD Adalet Bakanlığı ve SEC de bize çok sayıda malzeme gönderdi" diyen Savcı Ferrari, ABD'nin soruşturduğu şirketlerin adını vermedi.

    Ancak soruşturma hakkında doğrudan bilgi sahibi iki Brezilyalı soruşturmacı, Reuters'e, FBI'ın Johnson & Johnson, Siemens AG, General Electric Co ve Koninklijke Philips NV'yi hedef aldığını teyit etti. 

    Reuters'in ulaştığı FBI doğrulama ya da yalanlama yapmayacağı, SEC yorum yapmayacağı yanıtını verdi. 4 şirket içinden Philips ve Johnson & Johnson soruşturulduklarını bildiklerini söyledi. 

    Luiz Inacio Lula da Silva
    © REUTERS / Leonardo Benassatto
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    600 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLERİ VAR

    Perşembe günü piyasalar kapandığında hisselerinin piyasa değerleri toplamda 600 milyar doları bulan sözkonusu 4 çokuluslu dev şirket, soruşturma kapsamındaki en büyük yabancı ticari kuruluşlar. 

    ABD'DEKİ BİR YASA SAYESİNDE YABANCI ŞİRKETLER DE CEZALANDIRILABİLİYOR

    Brezilya'nın petrol devi Petrobras
    © REUTERS / Paulo Whitaker
    Petrobras 'rüşvet ve yolsuzluk'tan 853 milyon dolar cezayı kabul etti
    Brezilya'da yasalara aykırı şekilde, kötüye kullanarak iş yaptıklarının belirlenmesi halinde ABD'li ve Avrupalı şirketler, ABD Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA) kapsamında ağır cezalara çarptırılabilir. 

    1977 yılında çıkarılan FCPA, Amerikan vatandaşları, Amerikan şirketleri ve Amerikan borsalarında işlem gören yabancı şirketlerin yabancı yetkililere ihale almak için ödeme yapmasını yasadışı hale getirdi.  

    Brezilya'da son yıllarda devam eden ama gerçek hedefine ulaşıp ulaşmadığı soru işareti olan yolsuzluk soruşturmalarında böylece devlet kurumları ve özel şirketlerin ardından yabancı şirketlerin de mercek altına alındığı aşamaya gelindi. 

    'OTOMOBİL YIKAMA' DEPREMİ

    Necip Rezak
    © REUTERS / Edgar Su
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    Brezilya devletinin petrol şirketi  Petrobras'ila ilgili meşhur 'Otomobil Yıkama' soruşturması, Latin Amerika çapında işletmeleri ve siyasi liderleri tepetaklak etti. Ama gerisinde siyasi amaçlarla yürütüldüğüne dair pek çok şüphe de bıraktı. 

    2016 yılında ABD'li ve Brezilyalı savcılar dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yasalara uymama cezasını müzkere etmiş ve Brezilyalı inşaat devi Odebrecht SA'ya  'Otomobil Yıkama'daki rolü nedeniyle 3.5 milyar dolarlık ceza kesmişti. 

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    Etiketler:
    soruşturma, rüşvet, yolsuzluk, General Electric, Johnson & Johnson, Siemens, SEC, ABD Adalet Bakanlığı, FBI, Brezilya, ABD
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