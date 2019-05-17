Pompeo: Soçi’de başarılı görüşmeler yaptık

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği görüşmenin çok başarılı geçtiğini söyledi. Pompeo, iki ülkenin Afganistan’da şiddetin azaltılması ve Kuzey Kore’deki nükleer sorunu gibi birlikte çalışabileceği alanlar olduğunu ifade etti.

Pompeo, 14 Mayıs’ta gittiği Soçi’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü.

Fox News Radio’ya Soçi ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Pompeo “Oraya anlamlı bir dizi görüşme yapmak için gittik ve başarılı görüşmeler yaptık” dedi.

ABD ile Rusya arasındaki işbirliğinin iki ülkenin vatandaşları için faydalı olduğunu belirten Pompeo “Ben CIA direktörüyken tüm dünyada terörle mücadele üzerine çalıştık, iki ülke arasında terör tehditleri konusunda bilgi paylaşımı yaptık. Rusya’nın bize sağladığı bilgilerle Amerika’yı güvende tutabildiğimizi, bizim elimizdeki bilgilerle de Rusların hayatlarını kurtardığımızı kesinlikle biliyorum” ifadelerini kullandı.

'AFGANİSTAN’DA ŞİDDETİN AZALTILMASI İKİ TARAFIN DA YARARINA'

Terörle mücadele, Afganistan krizinin ve Kuzey Kore’deki nükleer sorununun çözümünün iki tarafın birlikte çalıştığı alanlara örnek olarak gösteren Pompeo, Afganistan’da şiddetin azaltılmasının hem ABD hem de Rusya’nın yararına olduğunu, buradaki terör tehdidinin iki tarafı da endişelendirdiğini belirtti.

"Bugün Afganistan’da ateşkes sağlamak için çalışıyoruz” diyen Pompeo, Afganistan’ın iki ülke için de terör tehdidi bulundurduğuna dikkat çekerek, buradaki şiddetin azaltılabileceği ve iki ülke için iyi sonuçlara ulaşılabileceğini ifade etti.

'KUZEY KORE KONUSUNDA ÇIKARLARIMIZ UYUŞUYOR'

Pompeo, Kuzey Kore konusunda Rusya ile çıkarlarının örtüştüğünü, Rusya’nın da bölgede nükleer maddelerin bulunmasını istemediğini belirtti ve "Üzerinde birlikte yakından çalışabileceğimiz konular var, çalıştıklarımız da oldu" dedi.