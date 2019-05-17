Pompeo: Soçi’de başarılı görüşmeler yaptık

Fox News Radio’ya Soçi ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Pompeo “Oraya anlamlı bir dizi görüşme yapmak için gittik ve başarılı görüşmeler yaptık” dedi.
ABD ile Rusya arasındaki işbirliğinin iki ülkenin vatandaşları için faydalı olduğunu belirten Pompeo “Ben CIA direktörüyken tüm dünyada terörle mücadele üzerine çalıştık, iki ülke arasında terör tehditleri konusunda bilgi paylaşımı yaptık. Rusya’nın bize sağladığı bilgilerle Amerika’yı güvende tutabildiğimizi, bizim elimizdeki bilgilerle de Rusların hayatlarını kurtardığımızı kesinlikle biliyorum” ifadelerini kullandı.
'AFGANİSTAN’DA ŞİDDETİN AZALTILMASI İKİ TARAFIN DA YARARINA'
Terörle mücadele, Afganistan krizinin ve Kuzey Kore’deki nükleer sorununun çözümünün iki tarafın birlikte çalıştığı alanlara örnek olarak gösteren Pompeo, Afganistan’da şiddetin azaltılmasının hem ABD hem de Rusya’nın yararına olduğunu, buradaki terör tehdidinin iki tarafı da endişelendirdiğini belirtti.
'KUZEY KORE KONUSUNDA ÇIKARLARIMIZ UYUŞUYOR'
Pompeo, Kuzey Kore konusunda Rusya ile çıkarlarının örtüştüğünü, Rusya’nın da bölgede nükleer maddelerin bulunmasını istemediğini belirtti ve "Üzerinde birlikte yakından çalışabileceğimiz konular var, çalıştıklarımız da oldu" dedi.
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