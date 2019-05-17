Otomobil ithalatına 'ulusal güvenliğe tehdit' diyen Trump, buna rağmen gümrük vergisi getirmeyi erteledi

Öncesinde Ticaret Bakanlığı, otomobil ithalatının ulusal güvenlik tehdidi teşkil edip etmediğine dair inceleme yürütüp bulgularını şubat ayında Trump'a sunmuştu. Rapora nasıl yanıt vereceğine dair yarına dek mühleti bulunan Trump, bugün eyleme geçmeme kararını açıkladı.
'TİCARET BAKANLIĞININ ULUSAL TEHDİT GÖRÜŞÜYLE HEMFİKİRİM'
Ancak Trump, Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ve belli oto parçalarının ithalatının ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu sonucuna vardığını ve kendisinin de hemfikir olduğunu duyurdu.
TASLAKTAKİ KOTA AÇIKLAMADAN ÇIKARILDI
Bununla birlikte Bloomberg haber sitesi, Trump'ın yayımladığı açıklamanın, oto ve parça ithalatını kısıtlayacak anlaşmalar talep eden yani kota koymaya işaret eden ilk taslağa göre daha yumuşak bir dille kaleme alındığını aktardı.
ANLAŞMA İÇİN MÜZAKERE YETKİSİ
Bugün Beyaz Saray'ın yayımladığı açıklamada, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'e ulusal güvenliğin bozulması tehdidine yanıt veren anlaşmalara varılması için müzakereler yürütme yetkisi verildiği belirtildi.
'İÇ REKABET CANLANMALI'
"İthalat azaltılarak içerdeki rekabet koşulları düzeltilmeli" vurgusu yapan açıklama, diğer yandan daha önce Trump yönetimiyle anlaşma müzakere etmiş Kanada, Meksika, Güney Kore'den oto ithalatının gümrük vergisi kapsamına alınmayacağına işaret etti.
Daha önce AB ve Japonya'dan kota fikrini reddeden açıklamalar gelmişti. ABD'de etkili lobi faaliyeti yürüten Avrupa ve Japon otomobil devleri ve Avrupa ile Asya ülkelerinin hükümetleri, Trump'ı, oto ithalatına gümrük vergisinin, hem Amerikan ekonomisine hem de küresel otomotiv sanayine zarar vereceğine dair uyarmıştı.
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