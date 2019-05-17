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00:34 18 Mayıs 2019
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    US President Donald Trump gets out of the car

    Otomobil ithalatına 'ulusal güvenliğe tehdit' diyen Trump, buna rağmen gümrük vergisi getirmeyi erteledi

    © AFP 2019 / Patrick Kovarik
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarına mola verdi, müzakerelere şans vermek için Avrupa ve Japonya'dan ithal edilen otomobillere yüksek gümrük vergisini 180 gün erteledi.

    © REUTERS / Damir Sagolj
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    Avrupa Birliği, Japonva ve diğer ülkelerden ithal edilen otomobillere ve oto parçalarına yüzde 25'e varan gümrük vergileri uygulamaktan 180 günlüğüne geri durmaya karar veren Başkan Donald Trump, bu süre zarfında yürütülecek müzakerelerin sonuçlarını bekleyeceğini söyleyerek ABD'nin kilit müttefikleriye yeni bir ticaret savaşı cephesi açmaktan kaçındı. 

    Öncesinde Ticaret Bakanlığı, otomobil ithalatının ulusal güvenlik tehdidi teşkil edip etmediğine dair inceleme yürütüp bulgularını şubat ayında Trump'a sunmuştu. Rapora nasıl yanıt vereceğine dair yarına dek mühleti bulunan Trump, bugün eyleme geçmeme kararını açıkladı.

    'TİCARET BAKANLIĞININ ULUSAL TEHDİT GÖRÜŞÜYLE HEMFİKİRİM'

    Çin - ABD ticaret müzakereleri
    © AFP 2019 / Mark Schiefelbein
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    Ancak Trump, Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ve belli oto parçalarının ithalatının ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu sonucuna vardığını ve kendisinin de hemfikir olduğunu duyurdu. 

    TASLAKTAKİ KOTA AÇIKLAMADAN ÇIKARILDI

    Bununla birlikte Bloomberg haber sitesi, Trump'ın yayımladığı açıklamanın, oto ve parça ithalatını kısıtlayacak anlaşmalar talep eden yani kota koymaya işaret eden ilk taslağa göre daha yumuşak bir dille kaleme alındığını aktardı. 

    ANLAŞMA İÇİN MÜZAKERE YETKİSİ

    Şi Cinping ile Donald Trump
    © AFP 2019 / Jim Watson
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    Bugün Beyaz Saray'ın yayımladığı açıklamada, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'e ulusal güvenliğin bozulması tehdidine yanıt veren anlaşmalara varılması için müzakereler yürütme yetkisi verildiği belirtildi. 

    'İÇ REKABET CANLANMALI'

    "İthalat azaltılarak içerdeki rekabet koşulları düzeltilmeli" vurgusu yapan açıklama, diğer yandan daha önce Trump yönetimiyle anlaşma müzakere etmiş Kanada, Meksika, Güney Kore'den oto ithalatının gümrük vergisi kapsamına alınmayacağına işaret etti. 

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    Açıklamada yeniden müzakere edilen ABD-Kore Anlaşması ve kısa süre önce imzalanan ama henüz onaylanmayan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın hayata geçtiğinde ulusal güvenliğin bozulması tehdidine karşılık verilmesine yardımcı olabileceği kaydedildi. 

    Daha önce AB ve Japonya'dan kota fikrini reddeden açıklamalar gelmişti. ABD'de etkili lobi faaliyeti yürüten Avrupa ve Japon otomobil devleri ve Avrupa ile Asya ülkelerinin hükümetleri, Trump'ı, oto ithalatına gümrük vergisinin, hem Amerikan ekonomisine hem de küresel otomotiv sanayine zarar vereceğine dair uyarmıştı. 

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    Etiketler:
    ulusal güvenlik, ithalat, otomobil, otomotiv, Japonya, Avrupa, AB, ABD
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