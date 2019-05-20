Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi

FOX News’e konuşan Trump, yönetiminin ekonomi politikalarını övdü ve ekonomik açıdan daha güçlü bir ülke yarattıklarını savundu.

Venezüella hakkında gündeme gelen iddiaları hatırlatarak ‘nereleri işgal etmek istediğinin’ sorulması üzerine ise Trump, “İşgal istiyorum, eğer mecbur kalırsam, ekonomik olarak” dedi.

Öte yandan Trump'ın bu sözleri İran'la artan nükleer gerilim göz önünde bulundurulduğunda Tahran'a da gözdağı olarak değerlendirildi.

'SEN HER YERİ İŞGAL ETMEK İSTERSİN, BENİM İSTEDİĞİM YER HARİÇ'

Donald Trump'ın, bu yılın başlarında Senatör Lindsey Graham'la yaptığı konuşmada Venezüella'da askeri güç kullanma fikrini ortaya attığı iddia edilmişti.

Trump'ın kendisine 'Venezüella'ya yönelik bir askeri müdahale konusunda' ne düşündüğünü sorduğunu söyleyen Graham, "Bu konuda yavaş olmalısınız, bu seçenek problem yaratabilir” karşılığını verdiğini aktarmıştı.

Graham, bunun üzerine Trump'ın şaşırdığını ve “Sen her yeri işgal etmek istersin, beni istediğim yer hariç" dediğini aktarmıştı. Graham, "Ben kimseyi işgal etmek istemiyorum. Askeri gücü sadece ulusal çıkarlarımız tehdit edildiğinde kullanmak istiyorum" cevabını verdiğini belirtmişti.