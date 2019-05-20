ABD'li milyarder işadamı, bir üniversitenin bu yılki tüm mezunlarının kredi borçlarını ödeyecek

ABD'de milyarder işadamı Robert F. Smith, Morehouse Üniversitesi'nden bu sene mezun olan tüm öğrencilerinin eğitim için aldıkları kredileri üstleneceğini açıkladı.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Morehouse Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Smith, 400 yeni mezuna hitap ettiği konuşmasında tüm eğitim borçlarını üstleneceğini duyurdu.

Smith, “Sekiz nesildir bu ülkede bulunan ailem adına, sizin otobüsünüze biraz yakıt koyacağız. 2019 yılı benim sınıfım, ailem öğrencilerin üniversite kredilerini ödemek için bağış yapıyor. Eminim benim sınıfım, bu iyiliğin aynısını başka birine yapacak" dedi.

Smith ayrıca üniversiteye de 1.5 milyon dolarlık bağış yapacağını açıkladı.

Billionaire philanthropist Robert F. Smith shocks Morehouse grads by promising to pay off student loans: "We're going to put a little fuel in your bus." https://t.co/2fDxbkixG8 pic.twitter.com/bzs31Bbinf — ABC News (@ABC) 19 Mayıs 2019

​40 MİLYON DOLARI BULABİLİR

Üniversite, öğrencilerin toplum borcunu hesaplayarak Smith'e bildirmesi bekleniyor. Masrafların 40 milyon dolar olabileceği belirtiliyor.

© REUTERS / Jessica Rinaldi/Files ABD'de devlet üniversiteleri milyarlarca dolarlık bağış kampanyası başlattı

Smith’in açıklaması karşısında şaşkınlıktan önce donakalan öğrenciler, daha sonra işadamı için tezahürat yaptılar.

Morehouse Üniversitesi başkanı David A. Thomas, "Borcunuzu geri ödemek zorunda kaldığınızda dünyada yapacaklarınız sınırlı. Bu bağış onlara hayallerini, tutkularını takip etme özgürlüğü tanıyor" dedi.

MARTIN LUTHER'IN OKULU

Martin Luther King’in de mezunları arasında yer aldığı Morehouse, geçmişte siyahların ağırlıklı olarak gittiği bir üniversite olarak biliniyor.

56 yaşındaki Robert F. Smith, 2000 yılında Vista isimli özel sermaye şirketi kurmuş ve yazılım şirketlerine yatırım yapmıştı. Smith, 5 milyar dolarlık net kişisel mal varlığıyla Forbes’un en zengin Amerikalılar listesinde 355’inci sırada yer alıyor.

Smith, 2016 yılında da başka bir üniversiteye yüklü bir bağış yapmıştı.

Ödenemeyen öğrenci kredileri ABD’de büyük sorun yaratıyor. Geçen sene yapılan bir araştırma 60 bin mezunun borçlu olduğunu ve borç tutarının 1.5 trilyon dolara ulaştığını ortaya koymuştu.