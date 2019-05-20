ABD Donanması'nda seks skandalı: Kadın personelin listesini tutmuşlar

ABD'li haber portalı military.com'da yer alan habere göre USS Florida kaptan yardımcısı Gregory Kercher, Temmuz 2018'de denizaltıdaki kadın personelin yer aldığı iki liste hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Listelerin birinde bazı kadın çalışanlardan 'yıldız' olarak söz edildiğini, diğer listedeki kadınların da 'şevket düşkünü' olarak tanımlandığını tespit eden durumu amirine bildirdi.

Listelerin varlığının denizaltı personeli arasında yayılması üzerine kadın personel güvenlikleri hakkında endişe duymaya başladı.

Olayın soruşturulmasına izin vermeyen Kercher, listelerin ABD Donanma Komutanlığı tarafından öğrenilmesi sonrası güven kaybı nedeniyle açığa alındı. Daha sonra yapılan soruşturmada bazı denizaltı mürettebatı disiplin cezası aldı.

USS Florida, ABD Donanması'nda kadın denizcilerin görev yaptığı ikinci büyük denizaltı durumunda. Skandalın yaşandığı tarihte 173 personelin 32'si kadındı.