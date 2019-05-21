ABD, Rusya’ya yaptırımı genişletti

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iki Rus işletme ile bir eğitim merkezine yaptırım getirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Tula şehrinde bulunan KBP Instrument Design Bureau, Moskova merkezli Avangard Fabrikası ve Gatçina’daki Hava Savunma Füze Birlikleri Eğitim Merkezi’ne karşı yaptırım kararı alındı.

ABD’li şirket ve vatandaşların bu işletmelerin ürün ve hizmetlerini almalarını yasaklayan kararın, İran, Kuzey Kore ve Suriye’ye nükleer, kimyasal ve bakteriyolojik silah üretiminde kullanılan teknolojilerin sağlanmasını yasaklayan “kitle imha silahlarının yayılmasını önleme” yasasına uygun olarak kabul edildiği bildirildi.