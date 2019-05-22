'Amerikalıların neredeyse yarısı sosyalizme sıcak bakıyor'

Araştırma şirketi Gallup tarafından 17-30 Nisan’da gerçekleştirilen ve sonuçları internet sitesinde yayımlanan ankette, Amerikalılara "herhangi bir tür sosyalizmin ülke için iyi ya da kötü bir şey olup olmadığı" soruldu.

Ankete katılanların yüzde 51’inin sosyalizmin ülke için kötü bir şey olacağını söylerken, yüzde 43’ünün bunun iyi bir şey olduğuna inandığını söylediği aktarıldı.

Sonuçlar, ABD'deki sosyalizm konusundaki tutumları ölçen en eski anket olan 1942’deki Roper/Fortune araştırması ile kıyaslanarak o yıllarda Amerikalıların yüzde 40'ının sosyalizmin kötü, yüzde 25’nin iyi bir şey olduğu yönünde cevap verdiğine dikkat çekildi.

Ankette ayrıca, Amerikalılara önümüzdeki 50 yıl boyunca demokrasinin yayılması konusundaki görüşleri de soruldu.

© Fotoğraf : Economist/Jo Banks Neoliberal dergi The Economist kapak yaptı: Sosyalizm yeniden moda oldu

Yine Gallup tarafından 1949’da yapılan ankette, Amerikalıların yüzde 72’si, dünyadaki ülkelerin çoğunun demokratik bir hükümete sahip olacağı tahmininde bulunurken, 2019 yılında bu rakamın yüzde 57'ye düştüğü belirtildi. 1949'da dünya üzerindeki milletlerin çoğu sosyalizme sahip olacak diyenler yüzde 14 civarında iken, 2019’da bu rakamın yüzde 29'a çıktığı kaydedildi.

Raporda, sosyalizm tanımının da yıllar içinde değiştiğine işaret edilerek, yüzde 75’e yakın katılımcının sosyalizmi "sosyal eşitlik" olarak algılarken, yüzde 17’sinin ise klasik yaklaşım olan "üretimde devlet kontrolü" olarak anladığı ifade edildi.