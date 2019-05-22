Türk heyeti, ABD Kongre üyeleriyle görüştü

Sabah Saatlerinde Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Tom Tillis ile bir araya gelen heyet, daha sonra ise Florida Temsilcisi, Cumhuriyetçi Francis Rooney, Mississippi Temsilcisi Cumhuriyetçi Trent Kelly ve Tennessee Temsilcisi Cumhuriyetçi Tim Burchett ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin S-400 alımı, Suriye'de güvenli bölge inşası, terörle mücadelede işbirliği ve diğer bölgesel konular ele alındı.
Ayrıca görüşmede, Fetullah Gülen ve iadesi istenen diğer FETÖ üyelerine ilişkin süreç ve Türkiye'nin bu konudaki beklentilerinin ele alındığı kaydedildi.
Yarın da Washington'daki temaslarını sürdürecek olan heyetin, Kongre üyelerinin yanı sıra birçok sivil toplum temsilcisi ve basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.
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