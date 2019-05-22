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    ABD Asker Irak Suriye

    ABD'lilerin yarısı, İran ile 'birkaç yıl içinde' savaş çıkacağını düşünüyor

    © AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE
    ABD
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    ABD ile İran arasındaki sular ısınırken yapılan bir anket Amerikan halkının yarısının ‘birkaç yıl içinde’ savaş çıkmasını beklediğini ortaya koydu. Bu fikre sahip olan ABD’lilerin oranı geçen yıla göre yüzde 8 artsa da, 100 kişiden 60’ı İran’a önleyici bir saldırı düzenlemesine karşı çıktı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur
    Reuters/Ipsos’un 17-20 Mayıs arasında, iki ülkenin ilişkisine dair algıyı ölçmek amacıyla yaptığı kamuoyu araştırması için 1007 yetişkinle görüşüldü. Görüşüne başvurulan ABD’lilerin 377’si Demokrat, 313’ü Cumhuriyetçi olarak açıklandı.

    Araştırmaya göre, Amerikalı yetişkinlerinin yüzde 51’i ABD’nin birkaç sene içinde İran ile savaşa gireceğini düşündüğünü söyledi. Geçtiğimiz sene Haziran ayında bu oran yüzde 43 idi.

    Oranın artmasına rağmen ABD’lilerin yüzde 60’ı ABD’nin İran’a önleyici bir saldırı düzenlemesine karşı çıktı. Sadece yüzde 12’lik bir kesim ABD’nin ilk saldırıyı gerçekleştirmesine destek verdi.

    YÜZDE 79 ‘İRAN SALDIRIRSA CEVAP VERMELİYİZ’ DİYOR

    İran’ın saldırması halinde ABD’nin buna cevap vermesi gerektiğini söyleyen kesim yüzde 79 olarak ifade edildi. Yüzde 40 sınırlı hava saldırılarını savunurken, yüzde 39 kapsamlı bir istiladan yana oldu.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © Fotoğraf : DHA
    İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'nin müzakere talebine yanıt
    Ankete katılanların yüzde 53’ü İran’ı ya ‘ciddi’ ya da ‘eli kulağında’ bir tehdit olarak gördü. Haziran 2018’deki bu oran yüzde 47 idi. Karşılaştırma olması açısından ABD’lilerin yüzde 58’inin Kuzey Kore’yi, yüzde 51’inin de Rusya’yı tehdit olarak gösterdiği belirtildi.

    HER 100 ABD’LİDEN 61’İ NÜKLEER ANLAŞMAYI DESTEKLİYOR

    Her 100 ABD’liden 49’u Başkan Donald Trump’ın İran politikasını onaylamadı, bu kesimin yüzde 31’i de şiddetle karşı çıktı. Trump’ın politikalarına onay verenler ise yüzde 39’da kaldı.

    Anket ayrıca, ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği 2015 tarihli nükleer anlaşmanın hâlâ kamuoyunda destek bulduğunu ortaya koydu. Amerikalıların yüzde 61'i İran ile imzalanan anlaşmayı destekledi.

    TRUMP, TWITTER’DAN TEHDİT ETTİ: SONU OLUR

    ABD askeri
    © AFP 2019 /
    ABD’nin İran’a olası askeri operasyonu: Irak üzerinden mi saldıracaklar?
    Washington-Tahran arasındaki ilişkiler, ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden devreye sokmasıyla gerildi. Sonrasında ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu ‘yabancı terör örgütleri’ listesine aldı.

    ABD, bölgeye askeri takviye yaparken zorunlu olmayan diplomatik personelini Irak'tan çekti.

    Son olarak Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran'ın sonu olur. Bir daha ABD'yi tehdit etmeye kalkma" dedi.

    ABD ve bölgedeki müttefikleri, Körfez'de gerçekleşen birtakım petrol gemilerine ve boru hatlarına gerçekleştirilen saldırılardan da İran'ı sorumlu tutuyor, ancak İran bu iddiaları reddediyor.

    Etiketler:
    Nükleer anlaşma, Yaptırım, Saldırı, Tehdit, Araştırma, Ipsos, Reuters, savaş, İran, ABD
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