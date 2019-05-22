ABD: Türkiye'yle Suriye’de güvenli bölge ile ilgili görüşmeler devam ediyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington ve Ankara arasında Suriye’nin kuzeydoğusunda ‘güvenli bölgenin’ oluşturulması ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

© AA / Samuel Corum Jeffrey’den güvenli bölge açıklaması: Derinliği konusunda henüz bir fikir birliğine varmadık

Jeffrey’in ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi için hazırladığı yazılı ifadede, ABD ve Türkiye arasında Suriye’nin kuzeydoğusunda ‘güvenli bölgenin’ oluşturulması ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Açıklamada, “Bu ay daha evvel Suriye’nin kuzeydoğusunda sözüm ona ‘güvenli bölgenin’ oluşturulması konusundaki anlaşma üzerinde görüşmelerde bulunmak için Ankara’daydım. Bu yöndeki diplomatik çabalar devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde yaklaşık 30 kilometre genişliğinde bir tampon bölgenin oluşturulması gerektiğini açıklamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu bölgenin müttefik ülkelerin desteğiyle Türkiye tarafından kontrol edilmesi koşuluyla bu fikre sıcak baktığını ifade etmişti.

Trump birçok kez, “IŞİD’e karşı zafer” açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ‘IŞİD’e karşı mücadele’ olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.