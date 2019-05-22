ABD: Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge kurulması talebine hala olumlu yanıt vermedik

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre genişliğinde güvenli bir bölge kurulmasını talep etti. Hala olumlu yanıt vermedik, 30 kilometre yapabileceğimizi sanmıyorum" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Güvenli bölgenin 30 kilometre olması konusunda anlaşmaya çalışıyoruz" diyen Jeffrey, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de ABD'ye karşı kumpas kurmaya çalıştıklarına veya ABD'nin aleyhine işbirliği yaptıklarına inanmıyoruz" dedi.

Türkiye'nin talebine henüz olumlu yanıt vermediklerini dile getiren Jeffrey, "30 kilometre yapabileceğimizi sanmıyorum" diye ekledi.

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