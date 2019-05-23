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14:46 23 Mayıs 2019
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    Kaçak, polisle anlaşma yaptı: Aranıyor ilanım Facebook'ta 15 bin beğeni alsın, teslim olacağım

    © REUTERS / Dado Ruvic
    ABD
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    ABD polisi, hakkında yedi ayrı tutuklama emri bulunan bir kaçakla Facebook üzerinden "beğeni" anlaşması yaptı.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    ABD'nin Connecticut kentinde, polisin Facebook'a koyduğu 'aranıyor' ilanının 15 bin kez beğenilmesi halinde New York'ta olduğu tahmin edilen 29 yaşındaki Jose Simms'in teslim olacağının duyurulması tartışmalara neden oldu.

    Huzuru bozmaktan, bir çocuğu yaralanma riskine sokmaya kadar hakkında birçok suçlama bulunan Simms'in Çarşamba günü Facebook sayfalarına 'aranıyor' ilanı koyduktan sonra Torrington Polis teşkilatı ile bağlantıya geçtiği ve 'beğeni talebini' ilettiği açıklandı.

    Teşkilat tarafından, Simms'in teslim olmak için başlangıçta 20 bin 'beğeni' talep ettiği ancak polisle pazarlık sonucu bu sayıyı 15 bin'e düşürmeyi kabul ettiği belirtildi.

    "Bu kolay olmayacak ama imkansız da değil" diyen polis Johnson, bununla birlikte Simms'in saklandığı yeri bilenlerin ihbarda bulunarak polise yardımcı olmasını istedi.

    'POLİSİ TEŞVİK ETMEK İSTEDİM'

    Guardian gazetesine göre, Associated Press haber ajansının Facebook üzerinden iletişim kurduğu Jose Simms, "Teklifimde ciddiyim. Beni yakalamak için çok çaba harcayan polisi teşvik etmek istedim" dedi ve şunları söyledi:

    "Bana yöneltilen suçlamaların tümü ev içi sorunlardan kaynaklanıyor. Ve artık kaçmaktan yoruldum. Her beş saniyede bir başınızı arkaya çevirmek çok stresli."

    TESLİM OLMADI

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    © AP Photo /
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    Paylaşım 20 bin beğeni alsa da henüz Simms'in teslim olmadığı açıklandı.

    Torrington Emniyet Müdürlüğü'nden paylaşılan mesajda "Sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Simms'in teslim olup olmadığı merak ediliyor. Şu ana kadar teslim olmuş değil. Durumla ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

    Ayrıca, polisin sosyal medyada paylaştığı 'aranıyor' paylaşımında 36 yaşındaki Kristopher Waananen isimli suçlunun da fotoğrafı olduğu görüldü.

    Waananen'in ise motorlu taşıt ihlalleri ve mahkemeye çıkmadığı için arandığı öğrenildi.

    'ETİK Mİ?' TARTIŞMALARI

    Polisle Simms'in vardığı anlaşma, bazı uzmanlar tarafından etik bulunmadı.

    BBC'nin haberine göre, New York City Üniversitesi'ne bağlı John Jay Ceza Adaleti Enstitüsü'nden polis etiği ve davranışı uzmanı Maki Haberfeld, Simms'in sosyal medyayı kullanarak hem polisi hem de haber kuruluşlarını manipüle ettiğini söyledi.

    Haberfeld, sadece sosyal medya üzerinden değil herhangi bir şekilde polisin bir şüpheliyle pazarlığa giremeyeceğini belirterek "Şüphelinin amacı dikkat çekmek. Bu, yüzde yüz bir manipülasyon. Olay bir şakaya dönüştürüldü. İnsanlar artık yasaların ihlalini bir oyun gibi görmeye başlayacaklar" dedi.

    Etiketler:
    like, beğeni, Facebook, Kaçak, polis, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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