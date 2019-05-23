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    The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) and the Wasp-class Amphibious Assault Ship USS Kearsarge (LHD 3) sail alongside, as the Abraham Lincoln Carrier Strike Group (ABECSG) and Kearsarge Amphibious Ready Group (KSGARG) conduct joint operations, in the U.S. 5th Fleet area of operations in the Arabian Sea, May 17, 2019. Picture taken May 17, 2019. Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

    Suriye'den çekilmeyi hayata geçirememiş Trump'ın önüne İran'a karşı bölgeye 10 bin asker gönderme planı konuldu

    © REUTERS / HANDOUT
    ABD
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    Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Pentagon'un bugün Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderme planını sunacağını söyledi.

    ABD ordusu
    © Flickr/ Morning Calm Weekly Newspaper Installation
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    ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin askeri müdahalelerini sonlandırma ve yenilerine girişmeme politikasıyla koltuğa oturmasından 2.5 yıl sonra, kendisini Venezüella ve İran'a askeri müdahale senaryolarıyla baş başa buldu. Suriye'den çekilme açıklamasını henüz hayata geçiremeyen Trump, İran'a karşı çok ağır yaptırımlar uygulamasının ardından askeri gözdağı vermesi için de baskı altında. Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Pentagon'un bugün Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderme planını sunacağını söyledi.

    10 gün önce New York Times, Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın Trump yönetimine İran'ın nükleer silah geliştirmeye imkan veren faaliyetleri ilerletmesi ya da ABD güçlerine saldırması halinde Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderilmesine dair plan sunduğunu yazmış, Trump ise böyle bir plan olduğunu yalanlamıştı. 

    Irak- ABD askeri
    © AP Photo / Susannah George
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    AP'ye konuşan ABD'li yetkililer, henüz nihai kararın verilmediğini ve önerilen 10 bin askerin tamamını ya da bir kısmını göndermeye Beyaz Saray'ın onay verip vermeyeceğinin belli olmadığını belirtti. Bugünkü toplantıda herhangi bir karar alınıp alınmayacağı da net değil.

    Planın İran'dan kaynaklanan yeni bir tehdide karşılık olmadığını, bölgede güvenliği takviye etmeye yönelik olduğunu söyleyen ABD'li yetkililer, ilave birlik yollanırsa bunların savunma güçleri olacağını, ilave Patriot hava savunma sistemlerinin, savaş gemilerinin gönderilmesinin ve İran'ı 'gözlemleme' çabalarının artırılmasının da gündemde olduğunu aktardı. 

    İran'dan kaynaklandığı iddia edilen tehditlerle ilgili pek konuşmayan ABD'li yetkililer, İran hücum botlarına füze yüklenmesi iddialarından söz etti. 

    Almanya Savunma Bakanı Leyen Irak'ta
    © REUTERS / Michael Kappeler/POOL
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    Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderme planının ABD Kongresi'nde nasıl karşılanacağı da soru işareti. Bugüne dek Temsilciler Meclisi ve Senato'ya briging veren ulusal güvenlik ve savunma yetkilileri, ABD'nin İran'la savaşa girmek istemediğini ve gerilimi düşürmek istediğini söyleyegeldi. 

    Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kongre üyelerine, İran'ın Ortadoğu'daki Amerikan çıkarlarını tehdit ettiğini, ama Washington'ın Tahran'ı kışkırtmak değil gözdağıyla caydırmak istediğini anlatmıştı. Hatta Shanahan gazetecilere "Bu noktada odağımızın merkezinde, İran konusunda yanlış hesap yapmayı engellemek yer alıyor" demişti. 

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Jim Young
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    Kongre üyelerinin pek çoğı Trump yönetiminin İran yaklaşımını şüpheyle karşılıyor, yeni İran tehditlerine mi yanıt verildiği yoksa savaşa yol açabilecek bir durumun mu tırmandırıldığını sorguluyor.

    Eski bir CIA yetkilisi olan Demokrat Partili vekil Abigail Spanberger, "Henüz bir İran stratejisinin ortaya serildiğini görmüyorum. Trump yönetiminin İran'la ilgili son açıklamaları derinden rahatsızlık verici" dedi. 

    Bu ayın başında bölgeye uçak gemisi muharebe grubu, 4 B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı ve Patriot bataryası gönderme kararını açıklayan Trump yönetimi, ardından İran'ın komşusu Irak'tan İran bağlantılı milis güçlerden kaynaklanan tehdit iddiası ortaya atarak elzem görevdekiler hariç tüm personelini çekmişti.

    © AA / Fatih Aktaş
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    Pazar günü Bağdat'ın Yeşik Kuşak bölgesindeki ABD Büyükelçiliği'nin 1 milden yakınına bir roket düşerken, hiçbir grup sorumluluk üstlenmedi, ancak Amerikan medyası Şii milis güçlerin sorumlu tutulduğunu yazdı.  

    Geçen yıl İran'la nükleer anlaşmadan çekilen Trump, ardından 'tarihteki en ağır' diye nitelediği yaptırımlarla İran'ın ekonomisini çökertme çabasına girişirken nisan ayında İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan etti. 

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