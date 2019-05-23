Bolton: ABD, Rusya'nın Arktik'teki nüfuzuna karşı koyacak

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Washington'un Artik'teki liderliğini yeniden tesis etmek için çalışmalar yaptığını söyleyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, böylece Rusya'nın bu bölgede giderek artan nüfuzuna karşı koyacaklarını belirtti.