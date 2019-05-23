Bolton: ABD, Rusya'nın Arktik'teki nüfuzuna karşı koyacak

ABD Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Bolton, "Sahil Güvenlik Komutanlığı, çok uzun süredir ihmal edilen ABD'nin Arktik'teki liderliğinin yeniden tesis edilmesine öncülük edecek. Yeni ve inovatif araçlarla donatılacak Sahil Güvenlik Komutanlığı, kutup bölgesinde yıl boyunca kalıcı Amerikan varlığını sağlayacak" dedi.
© Sputnik / Alexei Druzhinin
Bolton, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ABD'nin Rusya'nın Arktik'te giderek artan nüfuzuyla mücadele etmesine ve Çin'in Arktik'le ilgili gayrimeşru hak iddialarına karşı koymasına yardım edeceğini sözlerine ekledi.
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