ABD, geçen hafta Venezüella'dan günde 49 bin varil petrol aldı

İki haftalık aranın ardından Venezüella'dan petrol alımına yeniden başlayan ABD'nin, 11-17 Mayıs haftasında günde 49 bin varil petrol aldığı belirtildi.

ABD Enerji Bakanlığı Enerji Enformasyonu İdaresi'nden yayınlanan haftalık rapora göre, Venezüella'dan ABD'ye petrol sevkiyatı, 11-17 Mayıs haftasında günlük 49 bin varil olarak gerçekleşti.

© REUTERS / Bruno Kelly ABD'den Venezüella devlet petrol şirketi de dahil 3 şirkete yaptırım

Bu tarihten önceki 2 hafta boyunca Venezüella'dan petrol almayan ABD'nin nisan ayında günde 71-191 bin petrol ithal ettiği bildirildi.

Bir yıl önce, 12-18 Mayıs haftasında ABD'nin Venezüella'dan petrol ithalatı günde 352 bin varil seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD’nin yeniden Venezüella petrol alımına başlamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un her defasında herkesi bir şeylere itip ardından 180 derece dönerek karşısında bükülenleri kandırdığını söylemişti.