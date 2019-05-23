Pentagon: Ortadoğu'ya daha fazla asker gönderebiliriz

ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Ortadoğu'ya daha fazla asker gönderebileceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan, Ortadoğu'da bulunan ABD güçlerine yönelik korumayı artırmak için bölgeye daha fazla asker göndermeyi düşündüklerini açıkladı.

Shanahan, yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgeye yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığı yönündeki haberleri yalanladı.

Diğer yandan Patrick Shanahan, "Ortadoğu'daki ABD güçlerine dönük korumayı artıracak şeyleri gözden geçiriyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz gün ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Beyaz Saray'a önce beş sonrasında da beş olmak üzere toplamda 10 bin asker gönderme talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

© AFP 2019 / YASSER AL-ZAYYAT Kuveyt parlamentosundan ABD ve İran arasında 'barışçıl çözüme' destek

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.