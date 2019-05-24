ABD, Venezüellalı göçmenler için geçici koruma statüsü verecek

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, Venezüella’nın yaşadığı insani kriz için Geçici Koruma Statüsü (TPS) olarak bilinen bir göç koruması sağlayan yasa tasarısına onay verdi.

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nde 20’ye karşı 9 oyla kabul edilen tasarı, Temsilciler Meclisi’nin genel kuruluna yönlendirildi. Gündeme gelen yasaya göre, ülkelerinde yasal olarak çalışıp yaşamaları risk altında olan binlerce Venezüellalının yaşama haklarını garanti altına alacak göçmenlik avantajı olan TPS sisteminden diğer göçmenlere oranla daha kolay yararlanabilecek.

Kongre üyesi Demokrat Donna Shalala, "Binlerce Venezüellalı eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik ve insani krizle karşı karşıya. Geri dönemezler, TPS'yi harekete geçirme ve onlara yardım etme zamanı geldi" dedi.

Yasama teklifi Venezüellalı göçmenlere ev sahipliği yapan Florida eyaletinin her iki temsilcisi Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart ve Demokrat Darren Soto tarafından ocak ayında sunuldu.

TPS, 1990’da oluşturulan ve ABD’nin silahlı çatışmalardan veya doğal afetlerden etkilenen ülkelerin vatandaşlarına olağanüstü izinler verdiği bir göç programıdır.