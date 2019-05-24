ABD'den Wikileaks'in kurucusu Assange'a 17 yeni suçlama

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas İsveç'ten Assange hakkında yeni tutuklama talebi

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Assange'a, "Casusluk Kanunu" kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltildiği bildirildi.

Assange'ın, ABD ordusunda istihbarat analisti olarak çalışan Chelsea Manning ile binlerce sayfalık gizli bilgiyi ele geçirdiği öne sürüldü.

Assange'ın Wikileaks üzerinden yayımladığı belgelerde orduya destek veren gizli kişilerin isimleri ve gizli bilgileri paylaşmasının hem bu kişiler hem de ABD'ye zarar verebileceği kaydedildi.

Adalet Bakan Yardımcısı John Demers da "Assange, gazeteci değil. Sorumluluk sahibi hiçbir aktör, gazeteci ya da herhangi bir kişi, gizli kaynaklar olduğu kişilerin adını bu kişileri büyük tehlikeye attığını bile bile açık etmez" açıklamasında bulundu.