Trump-Pelosi arasındaki söz düellosu 'akıl sağlığı'na kadar vardı

© AFP 2019 / Doug Mills Trump'tan Pelosi'ye 'örtbas' tepkisi

Nancy Pelosi, Trump'ın kendisi ve bazı Demokrat vekillerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi Rusya soruşturmasına tepki gösterip yarıda kesmesinin ardından, 'ülkenin iyiliği için Trump'ın ailesinin, başkanın dengesiz davranışlarına müdahale etmesi gerektiğini’ söyledi.

TRUMP: PELOSI AKLINI YİTİRDİ

Donald Trump ise cevap vermekte gecikmedi. Pelosi'nin uzun süredir eskisi gibi olmadığını ve akıl sağlığını yitirdiğini belirten Trump, Demokrat Başkanın ‘deli' ve 'işe yaramaz' olduğunu ima etti.

Trump, “(Pelosi) anlamıyor. Aynı insan değil. Aklını yitirdi. Bununla yüzleşelim, anlamıyor” dedi.

Öte yandan Trump kendisi için ‘oldukça sakin’ ve ‘oldukça istikrarlı dahi’ tanımını yaptı.

TWITTER'DA VURDU: NE ZAMAN BAŞKAN GİBİ DAVRANIRSA...

Nancy Pelosi ise, Trump’ın kendisi hakkındaki yorumunu, bizzat başkanın da kullanmayı çok sevdiği Twitter’da tiye aldı.

Pelosi, “Son derece istikrarlı dahi, ne zaman başkan gibi davranmaya başlarsa o zaman kendisiyle altyapı, ticaret ve diğer konular üzerinde çalışmaktan mutlu olurum” diye yazdı.

When the “extremely stable genius” starts acting more presidential, I’ll be happy to work with him on infrastructure, trade and other issues. https://t.co/tfWVkj9CLT — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 23 Mayıs 2019

​TOPLANTIYI TERK EDİP, 'EN ŞEFFAF BAŞKAN BENİM' DEMİŞTİ

Pelosi'nin, "ABD Başkanı, Rusya soruşturmasının ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın raporunun üstünü örtmeye çalışıyor" şeklindeki açıklamasından çok rahatsız olduğunu söyleyen Trump, önceki gün Pelosi ve bazı Demokrat vekillerle Beyaz Saray'da yapılan altyapı toplantısını yarıda terk etmişti.

Toplantıdan çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Trump, “Bugüne kadar Rusya soruşturmasından hiçbir gizli işbirliği sonucu çıkmadı. Bu uydurma soruşturmalara artık bir son verin. Ben hiçbir şeyi örtbas etmem” demişti.

Trump ayrıca ABD tarihindeki ‘en şeffaf başkan’ olduğunu iddia etmişti.