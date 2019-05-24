Trump-Pelosi arasındaki söz düellosu 'akıl sağlığı'na kadar vardı

TRUMP: PELOSI AKLINI YİTİRDİ
Donald Trump ise cevap vermekte gecikmedi. Pelosi'nin uzun süredir eskisi gibi olmadığını ve akıl sağlığını yitirdiğini belirten Trump, Demokrat Başkanın ‘deli' ve 'işe yaramaz' olduğunu ima etti.
Trump, “(Pelosi) anlamıyor. Aynı insan değil. Aklını yitirdi. Bununla yüzleşelim, anlamıyor” dedi.
Öte yandan Trump kendisi için ‘oldukça sakin’ ve ‘oldukça istikrarlı dahi’ tanımını yaptı.
TWITTER'DA VURDU: NE ZAMAN BAŞKAN GİBİ DAVRANIRSA...
Nancy Pelosi ise, Trump’ın kendisi hakkındaki yorumunu, bizzat başkanın da kullanmayı çok sevdiği Twitter’da tiye aldı.
Pelosi, “Son derece istikrarlı dahi, ne zaman başkan gibi davranmaya başlarsa o zaman kendisiyle altyapı, ticaret ve diğer konular üzerinde çalışmaktan mutlu olurum” diye yazdı.
When the “extremely stable genius” starts acting more presidential, I’ll be happy to work with him on infrastructure, trade and other issues. https://t.co/tfWVkj9CLT— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 23 Mayıs 2019
TOPLANTIYI TERK EDİP, 'EN ŞEFFAF BAŞKAN BENİM' DEMİŞTİ
Toplantıdan çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Trump, “Bugüne kadar Rusya soruşturmasından hiçbir gizli işbirliği sonucu çıkmadı. Bu uydurma soruşturmalara artık bir son verin. Ben hiçbir şeyi örtbas etmem” demişti.
Trump ayrıca ABD tarihindeki ‘en şeffaf başkan’ olduğunu iddia etmişti.
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