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19:50 24 Mayıs 2019
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    ABD ordusu

    Trump'tan İran'a karşı Ortadoğu'ya 1500 takviye asker gönderilmesine onay

    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
    ABD
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    İran'a karşı askeri planların sunulduğu ABD Başkanı Donald Trump, şimdilik Ortadoğu'ya sadece 1500 ilave asker gönderilmesini onayladı.

    ABD - İran
    © AA /
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    Trump, 1500 takviye asker sevkiyatıyla ilgili kararını 'çoğunlukla bölgedeki Amerikan güçlerini korumaya yönelik amaçlar için' diye gerekçelendirdi. 

    Beyaz Saray'ın bahçesinde Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı, İran'la ilgili yeni kararını açıkladı.

    Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık 1500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu'daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini 'koruma' misyonunu yerine getireceğini söyledi. 

    İlave asker kararıyla ilgili Kongreyi bilgilendirdiği belirtilen Trump, pazar günü "İran savaş isterse, bu, İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme" diye tweetlemişti. 

    CNN'e konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump'ın Ortadoğu'ya ilave askeri kaynak konuşlandırmak için Pentagon'a yetki verdiğini, bunu İran'dan kaynaklanan tehditlere karşı caydırıcılıkla gerekçelendirdiğini söyledi. 

    ABD ordusu
    © Flickr/ Morning Calm Weekly Newspaper Installation
    Trump, İran'a karşı bölgeye ek asker gönderme planı konusunda 'emin değil'
    13 Mayıs'ta New York Times, Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın Trump yönetimine İran'ın nükleer silah geliştirmeye imkan veren faaliyetleri ilerletmesi ya da ABD güçlerine saldırması halinde Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderilmesine dair plan sunduğunu yazmış, Trump ise böyle bir plan olduğunu yalanlamıştı. 

    Dün Associated Press (AP) haber ajansı, Pentagon'un Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderme planını sunacağını haberleştirmişti.

    Bunun üzerine açıklama yapan Shanahan, Ortadoğuya 5000-10.000 arası ABD askeri gönderileceği haberlerini yalanlamıştı. 

    The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) and the Wasp-class Amphibious Assault Ship USS Kearsarge (LHD 3) sail alongside, as the Abraham Lincoln Carrier Strike Group (ABECSG) and Kearsarge Amphibious Ready Group (KSGARG) conduct joint operations, in the U.S. 5th Fleet area of operations in the Arabian Sea, May 17, 2019. Picture taken May 17, 2019. Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
    © REUTERS / HANDOUT
    Suriye'den çekilmeyi hayata geçirememiş Trump'ın önüne İran'a karşı bölgeye 10 bin asker gönderme planı konuldu
    Trump yönetiminin İran'la nükleer anlaşmadan çekilip 'tarihteki en ağır' diye nitelediği yaptırımları uygulamaya başlamasından beri, Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanıyor.  

    Nisan ayında İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan eden Trump yönetimi, iki hafta önce 'İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir' gerekçesiyle USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etti. Ardından İran'ın komşusu Irak'tan Eİran bağlantılı Şii milis güçlerden kaynaklanan tehdit' iddiası ortaya atarak elzem görevdekiler hariç tüm personelini çekti.

    Etiketler:
    Donald Trump, Patrick Shanahan, takviye, ABD askeri, Basra Körfezi, Ortadoğu, İran, ABD
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