Trump'tan İran'a karşı Ortadoğu'ya 1500 takviye asker gönderilmesine onay

Beyaz Saray'ın bahçesinde Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı, İran'la ilgili yeni kararını açıkladı.
Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık 1500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu'daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini 'koruma' misyonunu yerine getireceğini söyledi.
İlave asker kararıyla ilgili Kongreyi bilgilendirdiği belirtilen Trump, pazar günü "İran savaş isterse, bu, İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme" diye tweetlemişti.
CNN'e konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump'ın Ortadoğu'ya ilave askeri kaynak konuşlandırmak için Pentagon'a yetki verdiğini, bunu İran'dan kaynaklanan tehditlere karşı caydırıcılıkla gerekçelendirdiğini söyledi.
Dün Associated Press (AP) haber ajansı, Pentagon'un Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderme planını sunacağını haberleştirmişti.
Bunun üzerine açıklama yapan Shanahan, Ortadoğuya 5000-10.000 arası ABD askeri gönderileceği haberlerini yalanlamıştı.
Nisan ayında İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan eden Trump yönetimi, iki hafta önce 'İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir' gerekçesiyle USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etti. Ardından İran'ın komşusu Irak'tan Eİran bağlantılı Şii milis güçlerden kaynaklanan tehdit' iddiası ortaya atarak elzem görevdekiler hariç tüm personelini çekti.
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