Trump'tan İran'a karşı Ortadoğu'ya 1500 takviye asker gönderilmesine onay

Trump, 1500 takviye asker sevkiyatıyla ilgili kararını 'çoğunlukla bölgedeki Amerikan güçlerini korumaya yönelik amaçlar için' diye gerekçelendirdi.

Beyaz Saray'ın bahçesinde Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı, İran'la ilgili yeni kararını açıkladı.

Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık 1500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu'daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini 'koruma' misyonunu yerine getireceğini söyledi.

İlave asker kararıyla ilgili Kongreyi bilgilendirdiği belirtilen Trump, pazar günü "İran savaş isterse, bu, İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme" diye tweetlemişti.

CNN'e konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump'ın Ortadoğu'ya ilave askeri kaynak konuşlandırmak için Pentagon'a yetki verdiğini, bunu İran'dan kaynaklanan tehditlere karşı caydırıcılıkla gerekçelendirdiğini söyledi.

13 Mayıs'ta New York Times, Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın Trump yönetimine İran'ın nükleer silah geliştirmeye imkan veren faaliyetleri ilerletmesi ya da ABD güçlerine saldırması halinde Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderilmesine dair plan sunduğunu yazmış, Trump ise böyle bir plan olduğunu yalanlamıştı.

Dün Associated Press (AP) haber ajansı, Pentagon'un Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderme planını sunacağını haberleştirmişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Shanahan, Ortadoğuya 5000-10.000 arası ABD askeri gönderileceği haberlerini yalanlamıştı.

Trump yönetiminin İran'la nükleer anlaşmadan çekilip 'tarihteki en ağır' diye nitelediği yaptırımları uygulamaya başlamasından beri, Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanıyor.

Nisan ayında İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan eden Trump yönetimi, iki hafta önce 'İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir' gerekçesiyle USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etti. Ardından İran'ın komşusu Irak'tan Eİran bağlantılı Şii milis güçlerden kaynaklanan tehdit' iddiası ortaya atarak elzem görevdekiler hariç tüm personelini çekti.