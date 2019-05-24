'Guaido'nun ABD temsilcisi, Washington'daki Venezüella elçiliğinde kontrolü ele geçirdi'

Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'nun ABD temsilcisi Carlos Vecchio'nun Washington'daki Venezüella büyükelçilik binasında kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

© AP Photo / Jose Luis Magana ABD polisi, Venezüella’nın Washington Büyükelçiliği’nde 4 protestocuyu gözaltına aldı

Yapılan açıklamada, "Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti'nin ABD Büyükelçisi Carlos Vecchio, cuma günü ABD Georgetown'daki Venezüella büyükelçiliğinin kontrolünü ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Vecchio, Venezüella'nın meşru ve BM tarafından tanınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti adına koruyan eylemciler tarafından haftalarca işgal edildikten sonra büyükelçiliği devralacak.

Washington, mart ayında, ABD'deki Venezüella Savunma Bakanlığı'na ait iki bina da dahil olmak üzere Venezüella'ya ait üç diplomatik tesisinin kontrolünü ele geçirdi.

Elçilik Koruma Kolektifi aktivistleri, Washington'daki Venezüella büyükelçilik binasının ABD ve kukla Guadio'nun temsilcileri tarafından devralınmasını engellemek için 10 Nisan'dan bu yana işgal eylemi gerçekleştiriyordu.