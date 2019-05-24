'175 yıl hapis istemine temel oluşturan kanıtlar, Assange tutuklandıktan sonra odasına yerleştirilmiş olabilir'

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth ABD'den Wikileaks'in kurucusu Assange'a 17 yeni suçlama

WikiLeaks kurucusunun avukatı Carlos Poveda, Julian Assange'nın 7 yıl boyunca kaldığı elçilikteki odanın aranmasının yasaların ihlali anlamına geldiğini ve dolayısıyla iddianamedeki suçlamaları geçersiz kıldığını söyledi.

'KANITLAR GEÇERSİZ'

Poveda, "ABD'nin yeni suçlamalarının dayandığı kanıt geçersizdir ve mahkemede kullanılamaz. Bir yargıç çıkıp tüm kanıtların geçersiz ve hakların ihlali olduğunu ilan edene dek mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İddia edilen kanıtların Assange'ın 11 Nisan'da İngiliz polisi tarafından karga tulumba elçilikten çıkarılmasının ardından odasına konulmuş, yerleştirilmiş olabileceğine dair endişelerini dile getiren Poveda, bununla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını talep ettiklerini ama Ekvador yetkililerinden olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

Avukat "Ekvador hükümeti, ABD'ye iadesini sağlamak için odasına kanıt yerleştirmiş olabilir, isim vermeyeceğim ama bunun sorumlusunun Ekvador hükümeti olduğu net" dedi.

'ADİL YARGILANMASI UMUDU YOK'

2007 yılında ABD yönetiminin işkence programını ifşa etmiş ve 'waterboarding' işkencesine karımış bir yetkilinin adını açıkladığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırılmış olan eski CIA analisti John Kiriakou, Assange'ın ABD'de adil şekilde yargılanmasının umulmaması gerektiğini, kendisine ceza kesen mahkemenin Assange dosyasına da baktığını söyledi.

'İBRET OLSUN DİYE ÖMÜR BOYU HAPİSTE TUTACAKLAR'

Kiriakou, "Julian'ı ibretlik vaka yapmaya çalışacaklar. İddianame Virginia doğu bölgesi mahkemesinden çıkma. Yargıcı benim de yargıcımdı, Edward Snowden hakkındaki suçlamaların da yargıcıydı, CIA ifşaatçısı Jeffry Sterling’in de yargıcıydı. Adam her ulusal güvenlik davasını kendisine ayırıyor" diyerek şöyle devam etti:

© REUTERS / HANNAH MCKAY WikiLeaks kurucusu Assange, mahkemede ABD'ye iade edilmek istemediğini söyledi

'ADAM ASAN YARGIÇ'

"Biz ona 'adam asan yargıç' deriz. Adil yargılama yapmayacak. Virginia doğu bölgesi mahkemesinde Julian'ın adil şekilde yargılanmasına imkan yok. Onu mümkün olduğu kadar çok yıl hapiste yatırmaya çalışacaklar. Yani 30-40 yıl hapis cezası çektirecekler."

'TEK ÇARE ANAYASA MAHKEMESİ'

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas İsveç'ten Assange hakkında yeni tutuklama talebi

Hakkındaki suçlamalar 100 yıl öncesinden kalma Casusluk Yasası'na dayandırılan Assange, savaş döneminde casusları ağır şekilde cezalandırmaya yönelik yasa üzerinden suçlanan ilk gazeteci-yayıncı oldu.

Kiriakou tümüyle muğlak bir dili olan Casusluk Yasası'nı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle en üst mahkeme olan Federal Yüksek Mahkeme'ye taşımanın bir çıkış yolu olabileceğini önerdi.

Federal Yüksek Mahkeme'nin bugüne dek Casusluk Yasası ile ilgili aldığı bir karar bulunmuyor.