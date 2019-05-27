ABD ordusu, Rus mühimmatları alımı için ihale açtı

ABD Silahlı Kuvvetleri Satınalma Komutanlığı'nın NATO tarafından kullanılmayan silah mühimmatlarının alımı için ihale açtığı belirtildi.

Defence Blog'un haberine göre Satınalma Komutanlığı, hükümetin sitesinde Rus yapımı Tokarev ve Makarov tabancaları ile Kalaşnikof AK-47 otomatik tüfekleri, PKM ve YaKB/DshKM otomatik silahları, SDV Dragunov keskin nişancı tüfekleri için küçük kalibreli mühimmat alımına ilişkin bir ilan yayınladı.

İlanda, Satınalma Komutanlığı'nın ABD dışındaki birliklere gönderilecek üzere özel mühimmat ve silah sistemleri tedarikçileri bulmak için pazar araştırması yaptığı kaydedildi.