ABD ordusu, Rus mühimmatları alımı için ihale açtı

Defence Blog'un haberine göre Satınalma Komutanlığı, hükümetin sitesinde Rus yapımı Tokarev ve Makarov tabancaları ile Kalaşnikof AK-47 otomatik tüfekleri, PKM ve YaKB/DshKM otomatik silahları, SDV Dragunov keskin nişancı tüfekleri için küçük kalibreli mühimmat alımına ilişkin bir ilan yayınladı.
© REUTERS / Vitaly Nevar
İlanda, Satınalma Komutanlığı'nın ABD dışındaki birliklere gönderilecek üzere özel mühimmat ve silah sistemleri tedarikçileri bulmak için pazar araştırması yaptığı kaydedildi.
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