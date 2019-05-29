Huawei'den ABD'nin yaptırım kararı hakkında ‘anayasaya aykırılık’ başvurusu

‘SİYASETÇİLER BÜTÜN ÜLKENİN GÜCÜ TEK BİR ÖZEL ŞİRKETE KARŞI KULLANIYOR’
ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin Huawei aleyhine yürüttüğü devlet destekli yaptırımların ülkenin siber güvenliğini güçlendirmesine katkı sağlamayacağını savunan Song, "ABD'deki siyasetçiler bütün ülkenin gücü tek bir özel şirkete karşı kullanıyorlar. Bu normal değil" dedi.
Mahkemenin anayasaya aykırılık hükmü vermesi halinde, dava sonuçlanana kadar idari kararın yürütmesinin durdurulmuş sayılacağı kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Kararın ardından ABD'li teknoloji devi Google, Huawei'nin ürettiği cihazlarından mobil uygulama merkezi "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtilmişti.
Google'ın ardından Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi işlemci ve entegre devre üreticileri de Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldıkları ve ürün tedariki sağlamayacaklarını bildirmişti.
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