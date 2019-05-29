ABD'nin muhafazakâr eyaletleri yasaklamakla kalmıyor: Missouri'nin son kürtaj kliniği de kapanabilir

Üstelik kliniğe verilen bilgiye göre, kurumda çalışanlar inceleme altına alındı. Yetkililer her ne kadar ‘görüşme’ diye nitelese de Planned Parenthood bunun daha önce rastlanmayan bir uygulama olduğunu söyledi ve durumu ‘sorguya alınmak’ olarak tanımladı.
Klinik, yetkililerin kendilerine bu görüşmelerin inceleme kurulu ya da yasal süreçle sonuçlanabileceğini söylediğini de aktardı.
Klinik eyaleti dava etti. Ancak davanın kaybedilmesi ve sağlık yetkililerinin lisansı yenilememesi halinde tesis kapanmak zorunda kalacak.
'TRUMP'IN VE CUMHURİYETÇİLERİN İSTEDİĞİ DÜNYA BU'
Wen, “Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi yöneticilerin görmek istediği dünya bu; kürtajın yasadışı ve ulaşılmaz olduğu bir ülke” diye konuştu.
TECAVÜZ VE ENSEST DE KAPSAM DIŞI
Missouri eyaletinde, iki hafta önce Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato hamileliğin sekizinci haftasından sonra kürtaj yapılmasını yasakladı.
Yasa ancak acil bir tıbbi durumda kürtaja izin verirken, tecavüz ve ensesti bile istisna kabul etmiyor. Yasayı ihlal ederek kürtaj operasyonunu gerçekleştiren doktorlara da 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak kürtaj yaptıran kadınlar kapsam dışında tutuluyor.
ABD çapında 2014 yılında 926 bin kürtaj operasyonu gerçekleştirildi. Kürtaj, kolonoskopi gibi pek çok tıbbi prosedürden daha güvenli sayılıyor ve her dört kadından birinin hayatları boyunca bir kez kürtaj yaptırdığı belirtiliyor. Verilere göre kürtaj yaptıran kadınların çoğu halihazırda en az bir bebek sahibi.
NETFLIX, GEORGIA’DAN ÇEKİLEBİLİR
Online dizi ve film platformu Netflix, tartışmaya katılan ilk büyük çaplı firma oldu. Netflix’in içerik yöneticisi Ted Sarandos, kürtajı yasaklayan Georgia eyaletindeki faaliyetlerini şimdilik durdurmasa da yasağa karşı başlatılan yasal sürece destek vereceklerini duyurdu.
Sarandos, “Georgia’daki yapımlarda görev alan pek çok kadın çalışanımız var ve onların hakları bu yasayla ciddi biçimde kısıtlanıyor. Henüz yasa uygulamaya konmadığı için oradaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, iş yapmak istemeyenleri de destekleyerek. Ancak yasalaştığı takdirde Georgia’daki tüm yatırımımızı tekrar gözden geçireceğiz” dedi.
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