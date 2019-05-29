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11:26 29 Mayıs 2019
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    ABD'nin muhafazakâr eyaletleri yasaklamakla kalmıyor: Missouri'nin son kürtaj kliniği de kapanabilir

    © REUTERS / LAWRENCE BRYANT
    ABD
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    ABD’de muhafazakâr eyaletlerin peş peşe kürtajı yasaklamasının yankıları sürerken, eleştirilere ve tepkilere aldırmayan yetkililer koşulları daha da zorlaştırıyor. Missouri eyaleti kalan son kürtaj kliniğinin de lisansı yenilenmedi. 

    © AFP 2019 / ALEX WONG
    Bu kez Missouri: ABD'de tepki çeken kürtaj yasağı yayılıyor
    Missouri’deki sağlık yetkilileri, St Louis’de kürtaj olmak isteyen kadınlara, hamile kadınlara, annelerle bebeklerine tıbbi destek sağlayan Planned Parenthood adlı kliniğin lisansını yenilemedi.

    Üstelik kliniğe verilen bilgiye göre, kurumda çalışanlar inceleme altına alındı. Yetkililer her ne kadar ‘görüşme’ diye nitelese de Planned Parenthood bunun daha önce rastlanmayan bir uygulama olduğunu söyledi ve durumu ‘sorguya alınmak’ olarak tanımladı.

    Klinik, yetkililerin kendilerine bu görüşmelerin inceleme kurulu ya da yasal süreçle sonuçlanabileceğini söylediğini de aktardı.

    Klinik eyaleti dava etti. Ancak davanın kaybedilmesi ve sağlık yetkililerinin lisansı yenilememesi halinde tesis kapanmak zorunda kalacak.

    'TRUMP'IN VE CUMHURİYETÇİLERİN İSTEDİĞİ DÜNYA BU'

    © REUTERS / ELIJAH NOUVELAGE
    Alabama kürtajı yasaklamakla kalmadı, anne ve çocuklar için tıbbi destek vermeyi de reddetti
    ABD çapındaki Planned Parenthood federasyonunun yöneticisi Dr. Lena Wen, “Bu bir uyarı değil, gerçek bir halk sağlığı krizi yaşıyoruz. Missouri, ülkede karanlığa teslim olacak ilk eyalet olabilir, güvenli ve yasal kürtaj hizmeti sunan bir sağlık merkezi olmayacak” dedi.

    Wen, “Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi yöneticilerin görmek istediği dünya bu; kürtajın yasadışı ve ulaşılmaz olduğu bir ülke” diye konuştu.

    TECAVÜZ VE ENSEST DE KAPSAM DIŞI

    Missouri eyaletinde, iki hafta önce Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato hamileliğin sekizinci haftasından sonra kürtaj yapılmasını yasakladı.

    Yasa ancak acil bir tıbbi durumda kürtaja izin verirken, tecavüz ve ensesti bile istisna kabul etmiyor. Yasayı ihlal ederek kürtaj operasyonunu gerçekleştiren doktorlara da 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak kürtaj yaptıran kadınlar kapsam dışında tutuluyor.

    ABD çapında 2014 yılında 926 bin kürtaj operasyonu gerçekleştirildi. Kürtaj, kolonoskopi gibi pek çok tıbbi prosedürden daha güvenli sayılıyor ve her dört kadından birinin hayatları boyunca bir kez kürtaj yaptırdığı belirtiliyor. Verilere göre kürtaj yaptıran kadınların çoğu halihazırda en az bir bebek sahibi.

    NETFLIX, GEORGIA’DAN ÇEKİLEBİLİR

    © AP Photo / John Bazemore
    Georgia eyaletindeki kürtaj yasağına tepki büyüyor: Ünlü oyuncu 'Kürtaj verdiğim en iyi karardı' dedi
    Öte yandan kürtaj yasaklarına karşı kamuoyu tepkisi de sürüyor. Pek çok ünlü isim de boykot çağrısı yaparken, Hollywood stüdyolarından da ses yükseldi.

    Online dizi ve film platformu  Netflix, tartışmaya katılan ilk büyük çaplı firma oldu. Netflix’in içerik yöneticisi Ted Sarandos, kürtajı yasaklayan Georgia eyaletindeki faaliyetlerini şimdilik durdurmasa da yasağa karşı başlatılan yasal sürece destek vereceklerini duyurdu.

    Sarandos, “Georgia’daki yapımlarda görev alan pek çok kadın çalışanımız var ve onların hakları bu yasayla ciddi biçimde kısıtlanıyor. Henüz yasa uygulamaya konmadığı için oradaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, iş yapmak istemeyenleri de destekleyerek. Ancak yasalaştığı takdirde Georgia’daki tüm yatırımımızı tekrar gözden geçireceğiz” dedi.

    Etiketler:
    Planned Parenthood, klinik, Yasak, kürtaj, Netflix, Georgia, Alabama, Missouri, ABD
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