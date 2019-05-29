ABD Hazine Bakanlığı'ndan 9 ticaret ortağı ülkeye 'yakından izleme' talebi

ABD Hazine Bakanlığı Kongre'ye sunduğu altı aylık raporda ABD'nin başlıca 21 ticaret ortağının politikalarını incelediğini ve bunlardan dokuzunun kur uygulamaları nedeniyle yakından izleme gerektirdiğini belirtti.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hiçbir ABD ticaret ortağı kur manipülatörü olarak gelişmiş analizler için ilgili 2015 yasal kriterini karşılamadı" dedi.
ABD Hazinesi'nin daha önce bir ülkeyi kur manipülatörü olarak nitendirip nitendirmeme konusundaki üç kriteri; ABD ile ciddi ticaret fazlası, oldukça yüksek cari fazlası ve tek taraflı, kalıcı kur müdahalesine ilişkin kanıtlardı.
Genelde Nisan ayında yayınlanan rapor bu yıl ertelenirken; Hazine, izleme kriterini sadece Amerika'nın en büyük 12 ticaret ortağını değil, ABD ile 40 milyar doların üzerinde ikili ticarete sahip ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletti. Ayrıca, cari fazla eşiğini GSYH'nın yüzde 3'ünden yüzde 2'ye indirerek, izlenen ülkeler listesini de genişletti.
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