ABD, Rusya’yı nükleer deneme moratoryumunu ihlal etmekle suçladı

New York merkezli sağ eğilimli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü’nde konuşan Ashley, "Nükleer silahların gelişimi ile ilgili anlayışımız, Rusya’nın deneme etkinliğinin nükleer potansiyelini geliştirme konusunda ona yardımcı olduğunu düşünmemize vesile oluyor" dedi.

ABD’nin, ‘sıfır yük’ standardına uymaya devam ettiğini söyleyen general, "Rusya’nın stratejik ve gayri stratejik nükleer kuvvetlerini güçlendirmesi, öncelikli olarak nükleer silahların ve üretimi için gereken altyapının sürekli finanse edilmesi sayesinde mümkün" diye ekledi.

Ashley, halihazırda Rusya’nın yılda binlerce nükleer başlık üretme yeteneğine sahip olduğunu iddia etti.

Rusya son nükleer denemesini, Sovyetler Birliği döneminde 24 Ekim 1990 tarihinde gerçekleştirmişti. 1996 yılında Birleşmiş Milletler, nükleer denemeleri tamamen yasaklayan anlaşmayı kabul etmişti. Anlaşma, 180 ülke tarafından imzalanmıştı. Ancak başta ABD olmak üzere birkaç ülke halen bu anlaşmayı onaylamadı.