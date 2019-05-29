ABD: Suriye'de rejim kimyasal silah kullandıysa harekete geçeriz

BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü oturuma katılan Jeffrey, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İdlib'deki çatışmaların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve İdlib mutabakatının ve ateşkesin derhal uygulanması gerektiğini vurgulayan Jeffrey, Suriye'de "kendi güvenlikleri için askeri operasyonlar düzenleyen beş ülkenin askeri güçlerinin birbirleriyle karşı karşıya gelme riski olduğunu" ifade etti.
Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı hakkındaki suçlamalara dair Jeffrey, "Rejimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair net kanıtlar bulursak ABD, gerekli adımları atacaktır" ifadelerini kullandı.
Jeffrey, İran'ın Suriye'deki varlığından ve bölgedeki müttefiklerine yönelik tehditten de son derece endişe duyduklarını dile getirdi.
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