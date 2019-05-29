Poroşenko, devlet başkanlığı seçimleri sırasında ABD’den yardım istemiş

ABD’nin Ukrayna’nın her seçilen lideriyle çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Volker, Ukrayna’da demokrasinin güçlenmesi, reformların yapılması, yolsuzlukla mücadelenin sürmesi ve Batı yönünde ilerlemesine destek verdiklerini kaydetti.
ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Volker, eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun devlet başkanlığı seçimlerinde Washington’un ona yeterli destek vermediğinden yakındığını söyledi.
ABD’nin Ukrayna’nın her seçilen lideriyle çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Volker, Ukrayna’da demokrasinin güçlenmesi, reformların yapılması, yolsuzlukla mücadelenin sürmesi ve Batı yönünde ilerlemesine destek verdiklerini kaydetti.
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