Poroşenko, devlet başkanlığı seçimleri sırasında ABD’den yardım istemiş

ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington’daki Canegie merkezinde yaptığı konuşmada, "Başkan Poroşenko, onu desteklemek için yeterince çalışmadığımızı şikayet ediyordu. Bizim yanıtımız, biz insanları seçmiyoruz, ilkeler ve politikaya destek veriyoruz, yönündeydi” dedi.

ABD’nin Ukrayna’nın her seçilen lideriyle çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Volker, Ukrayna’da demokrasinin güçlenmesi, reformların yapılması, yolsuzlukla mücadelenin sürmesi ve Batı yönünde ilerlemesine destek verdiklerini kaydetti.